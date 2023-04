Así lo dejó en evidencia el representante del Pacto Histórico, Agmeth Escaf, presidente de la Comisión Séptima, quien le aseguró a EL COLOMBIANO en la mañana de este jueves que “llegamos al punto más positivo de este proceso. Las líneas gruesas se han adelgazado tanto que nos dieron hilos en 133 proposiciones para poder hacer la filigrana que trabajaremos en el debate para que la reforma se apruebe”.

Pese a ese positivismo, la realidad resultó ser otra, ya que después del mediodía estalló el malestar de los partidos tradicionales. El primero en destapar su molestia fue Cepeda, quien se fue de frente contra Corcho. “No vuelvo a asistir a más reuniones (con la Ministra). ¿Para qué? Con tan solo el 20 % de acogida”.

En esa misma línea se pronunció Gaviria, quien insistió en que la ministra Corcho se niega a escuchar sus propuestas. “Queremos nuestras líneas rojas liberales en el proyecto, ella manda a decir que no. No tenemos nada más que hablar con la señora. No me presto para destruir el sistema de salud de los colombianos, conmigo y el Partido Liberal no cuenten para semejante acción”, apuntó el expresidente.

Ante este tenso escenario, los tres partidos acordaron que sus 8 congresistas en la Comisión Séptima de Cámara votarán negativo en la ponencia oficialista si sus más de 100 proposiciones definitivamente son descartadas, por lo que le pusieron al Gobierno el martes como plazo para decidir.