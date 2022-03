Entre tanto el senador –electo y en ejercicio– Roy Barreras, reportó que a su colectividad, el Pacto Histórico, no se le habían contado 447.388 votos.

Por su parte el registrador ha insistido en que no se puede decir que los votos no aparecen hasta que no se tenga todo el escrutinio, previsto al 100% para el viernes o sábado.

“Cuando se llegue al 100 % de las mesas escrutadas, se rendirá un informe público, y los candidatos, testigos electorales o apoderados podrán reclamar por escrito ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en los casos previstos, como cuando haya errores aritméticos de suma de voto o frente al escrutinio de los jurados”, puntualizó la Registraduría.

¿Qué dice la Misión de Observación Electoral?

La ONG Misión de Observación Electoral (MOE), que hizo seguimiento de las elecciones legislativas y de consulta presidencial este domingo, afirmó que encontró “múltiples errores en el llenado de los formularios E14 por parte de los jurados de votación”.

La directora de la MOE, Alejandra Barrios, afirmó que los errores van desde el conteo equívoco de los votos hasta casos de manipulación y alteración de los resultados depositados en el formulario por parte de los jurados de votación.

La MOE afirmó este jueves que en el caso del Pacto Histórico hubo una serie de comportamientos que calificaron como “atípicos”.

La directora de la MOE, Alejandra Barrios, aseguró en una rueda de prensa que hubo “comportamientos claramente atípicos del número de mesas que no recibieron votos del Pacto Histórico”, ya que tiene mucho mayor porcentaje de mesas donde no recibió un solo voto que los otros seis partidos o coaliciones que también consiguieron representación en el Congreso.

Para el Pacto Histórico, en el 25,6 % de las mesas “no se encontró un solo voto”, mientras que en el caso del Partido Conservador (con 2,2 millones de votos, el segundo más votado) ese porcentaje disminuye al 3,4 % y en el Partido Liberal (tercero con 2 millones de votos) es del 3,1 %.

Sin embargo, Barrios aseguró que “es completamente prematuro hablar de fraude electoral”, ya que se debe tener la información definitiva de los escrutinios.

Otros afectados con las anomalías

Fuerza Ciudadana, disidencia del Pacto Histórico, no alcanzó el umbral para tener al menos un asiento en el Senado. Según la MOE, este grupo significativo de personas, en 22.754 mesas –que corresponde al 20,5% de las mesas habilitadas en el país– no recibieron ningún voto.

En este punto, Gilberto Tobón Sanín, cabeza de lista del movimiento, calificó las anomalías como la “crónica de un fraude anunciado”.