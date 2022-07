El investigador de la Comisión de la Verdad, Andrés Celis, encargado de indagar y tomar las declaraciones al máximo jefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, antes de ser extraditado a EE. UU., denunció que en los últimos 24 días recibió nuevas amenazas contra su integridad.

Han sido nueve llamadas en total hechas desde números privados (incluso una aparece hecha desde los Países Bajos) que fueron hechas a distintas horas y en las que le decían que se cuidara.

“El amedrantamiento ha tenido el mismo patrón de comportamiento y me dicen qué hago y que me cuide. Las llamadas no han sido más largas, obviamente esto antecedido de un montón de groserías” relató Andrés a EL COLOMBIANO.

En los registros hechos por Celis y denunciados ante la Fiscalía, se tienen que el 14 de junio fue amenazado dos veces (10:04 a.m. y 4:12 p.m.); el 17 de junio, otras dos (9:08 AM y 5:50 PM esta última desde los Países Bajos); el 22 de junio, a las 10:08 a.m., el 24 de junio, en dos ocasiones (4:48 PM y 5:18 PM) y el 1 de julio a las 12:26 p.m.