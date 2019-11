Muertos de Bojayá tendrán alabaos, chigualos y nueve días de danzas

Y así como la imagen del Jesucristo que se resistió a morir con las más de cien personas que cayeron ese fatídico jueves, los bojayaseños, entre ellos doña Adelfa, también se resistieron a dejar morir su esperanza de dar el último adiós a sus familiares, pues consideran que es un ciclo que aún no han podido cerrar porque los cuerpos aún no descansan en la tierra que los vio nacer y también morir.

El retorno

Doña Adelfa quien es conocida en el pueblo por sus grandes conocimientos con las plantas cuenta que hizo que con sus múltiples remedios muchas mujeres quedaran embarazadas y que pudo sanar algunas enfermedades, espera que sus dos hermanos regresen el próximo lunes. Al fin podrá enterrarlos.

Para ello, se prepara con sus 42 compañeras que hacen parte del grupo Cantadores De Pogue y Voces de Resistencia. Ellas tienen la misión de cantar alabaos y chigualos, a los más de 100 muertos que les entregará el gobierno.

Con este acto, simbólico para ella, pretende que no solo sus dos hermanos de sangre, sino también sus hermanos de tierra descansen, pues considera que desde ese entonces ni los vivos, ni los muertos han tenido paz. Los vivos no han cerrado ese ciclo de mortandad que esperan no vuelva a ocurrir, y los muertos no han tenido un respiro en la eternidad.

La líder de las cantaoras es doña Luz Marina, una mujer de tez negra, de contextura gruesa y de baja estatura, tiene cabello corto y trenzas que le llegan al hombro.

Doña Luz Marina que no fue victima directa de la violencia, pero ha visto sufrir a su pueblo, por lo que tomó la vocería y empezó a surgir con sus costumbres ancestrales. Los afro suelen realizar un tipo de cultos a las personas que parten de este mundo.

Entre alabaos, que para ellos significa dolor, y los chigualos que es música alegre pasan los velorios y sepelios de sus allegados. Para recibir a los muertos en la masacre no será la excepción.

“Desde que llegan los cadáveres al aeropuerto se rezan tres padre nuestros, un Ave María en alabao. Después sigue un recorrido por el pueblo y le vamos cantando. Hemos compuesto varias letras en razón a la violencia”, dijo doña Luz Marina, quien procedió a cantar una de las estrofas.

“Tenemos una tristeza porque se murió mi abuela, ella era del Baudó pero no volvió a su tierra. En los momentos difícil queremos la realidad, que la gente que se muera lo podamos enterrar. Y el equipo de alabaos hoy nos queremos embarcar para contar ante el mundo verdadera realidad”, fue uno de los apartes de la canción que crearon para las personas que murieron en la masacre pero no eran bojayaseños.

Doña Luz Marina, señala que las alabanzas son diferentes para los adultos y para los niños. Incluso,

explica, que a los niños los clasificaban en tres partes, los Erubines, Querubines y Patones.

“Erubin son los que nacen y no maman entonces el dolor es para su mamá que lo tuvo. Los querubines son los que sí maman y los patones son de 10 años hacía arriba”, dijo y añadió que a los niños le suelen cantar los chigualos, mientras que a los adultos le cantan los alabao.

La vestimenta para cada danza es diferente. Los alabaos deben estar con ropa blanca y negra, mientras que los chigualos lo hacen con colores alegres.

Durante el sepelio de las víctimas de la masacre cantarán ambas danzas ya que allí cayeron desde niños no nacidos, jóvenes, adultos y personas de tercera edad.

La velación siempre la hacen en la noche y dura solo 12 horas. A las 8:00 de la mañana del día siguiente preparan los féretros para llevarlos por el pueblo en medio de cánticos y danzas.

Al llegar al cementerio y previo al sepelio un conocedor afro, más conocido como sabedor de la costumbre, realiza una oración para ahuyentar “al enemigo”.

“En el momento del entierro acostumbramos que el familiar o algún amigo que quiere decir algunas palabras lo hace. Hay una oración especial que se llama la Magnifica, se reza con agua bendita para que si el enemigo está por ahí rondando, se espante y se vaya”, señaló doña Luz Marina.

La mujer que siempre tiene una sonrisa en su rostro y lleva la música en la sangre, dijo que durante nueve días a las 8:00 de la noche se realizarán oraciones y en medio de las mismas se volvían a cantar los alabaos y los chigualos.

Y Adelfa, que al pensar en Bojayá piensa en los perros que devoraban los cadáveres, ahora podrá también recordar que ya pudo enterrar a sus hermanos y que, al fin, tras años de esperar, ellos descansan en paz.