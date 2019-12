Colombia promete acabar minas antipersonal a 2025

Álvaro Jiménez, director de la Campaña Colombiana Contra Minas, advirtió que hasta que en Colombia no se desactive el conflicto será imposible hablar de la erradicación de las minas antipersonal.

“Nuestros grandes riesgos son los grupos armados no estatales que siguen activos, y no podremos pensar en la erradicación de las minas si ellos no dejan de sembrarlas. Si lo que persiste es una actitud de guerra entre el Eln y el Gobierno, no vamos a poder resolver el problema de las minas de manera cierta”, anotó.

En su análisis, Jiménez dijo que mientras se llega a un acuerdo con el Eln y con otras organizaciones que desestabilizan los territorios, “hay que ir trabajando en las zonas donde se puede avanzar, hay que continuar acompañando a las víctimas y favoreciendo su organización, y haciendo incidencia pública para que se den procesos de negociación”.