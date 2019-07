Con preocupación por líderes sociales finalizó visita del Consejo de Seguridad

Tras terminar su visita a las zonas de reincorporación de exguerrilleros de las Farc, representantes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aseguraron desde Popayán que el Acuerdo de paz de Colombia sigue siendo un ejemplo para el mundo. Sin embargo, señaló que persiste el desafío de superar el fenómeno de asesinato de líderes sociales.

“Creo que los miembros del Consejo se llevan una visión compartida de que el Acuerdo de paz es un asunto que todos en Colombia comparten como un objetivo muy importante. Pero también sabemos que hay desafíos como el tema de algunos asesinatos de líderes sociales y también la necesidad de un apoyo en términos de infraestructura social de parte del gobierno”, aseguró el embajador de Perú y Presidente del Consejo de Seguridad, Gustavo Meza Cuadra.

Meza aseguró que el Consejo de Seguridad pudo observar como los excombatientes están reincorporándose a la sociedad con actividades económicas. Dijo que intercambiaron opiniones con ellos y sus experiencias en la reincorporación.

“Este proceso de paz es importante no sólo para Colombia, sino también para la región y para el mundo; porque al demostrar que podemos tener éxito en dar los pasos necesarios, primero para lograr la firma de la paz y luego para ponerla en práctica, entonces mostraremos el camino, conduciremos el camino hacia como poner fin a los conflictos en todo el mundo. No es un proceso de paz fácil y no ocurre de la noche a la mañana, pero es muy importante”, dijo el embajador del Reino Unido, Jonathan Allen.

La delegación también se reunió con integrantes del partido político Farc quienes intercambiaron sobre los desafíos que aún enfrenta el Acuerdo de Paz, especialmente en los temas de garantías de seguridad y la efectiva reincorporación de los excombatientes.

Los miembros del partido Farc resaltaron que una de las principales prioridades para avanzar en la reincorporación es que los exguerrilleros tengan acceso a tierra. Por su parte los embajadores del Consejo de Seguridad escucharon de FARC su total compromiso con el proceso de paz y que continuarán compareciendo ante las diferentes instancias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición las veces que sean requeridos.