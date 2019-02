Darío Acevedo, nuevo director del Centro de Memoria Histórica

El presidente Iván Duque firmó el decreto que oficializa al profesor Darío Acevedo como el nuevo director del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, en reemplazo de Gónzalo Sánchez, quien estuvo en el cargo hasta noviembre de 2018.

Darío Acevedo llega al cargo en medio de la polémica luego de afirmar en entrevista con EL COLOMBIANO que aunque la ley de víctimas dice que lo vivido fue un conflicto armado “eso no puede convertirse en una verdad oficial”.

Desde el momento en que su nombre empezó a sonar como director del CNMH, organizaciones de víctimas rechazaron este candidato porque “no cumple con los criterios de imparcialidad ya que a lo largo de su desempeño personal y profesional, no ha mostrado la objetividad que la verdad exige para hacer creíbles y veraces los análisis de la historia de la guerra, lo cual denota un sesgo sumamente peligroso para la construcción de memoria de la sociedad colombiana”, como lo expresaron en una misiva.

Darío Acevedo llegó después de otros dos candidatos que no pudieron ser nombrados por diversos inconvenientes: Mario Javier Pacheco fue el primer aspirante al que le dijeron no por sus posiciones en contra de esta entidad. El segundo concursante que no pudo ser nombrado fue Vicente Torrijos, quien renunció el 8 de diciembre pasado al nombramiento como director porque, al parecer, hubo inconsistencias en su palmarés académico citado en su hoja de vida.