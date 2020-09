Volver a esa secuencia de momentos, recorrer con él su desesperada búsqueda de compresión: “No tenemos armas, no tenemos droga, no llevamos nada. No tenemos nada”. Y tras cada asomo de duda, de qué pasó, por qué pasó, la sentencia: “Me mataron a Juliana”.

Las imágenes divulgadas esta semana muestran cómo, en una carretera en el norte del Cauca, Francisco Larrañaga corre alrededor del cuerpo muerto de su esposa y ‘esquiva’ el silencio y quietud de los hombres de camuflado que permanecen allí con sus...