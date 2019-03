El Centro Democrático intentará reformar la JEP

El expresidente de Colombia y senador Álvaro Uribe Vélez, anunció que su partido, Centro Democrático, llevará al Congreso de la República una reforma constitucional con la cual se pretende modificar, en al menos ocho aspectos, a la Justicia Especial de Paz (JEP).

“No hemos visto la posibilidad de tener las mayorías para reformar la JEP, estamos pensando en mínimo ocho reformas a la JEP”, señaló el jefe del Centro Democrático, quien cuestionó los recientes hechos en que se vio involucrado a un fiscal de la JEP en un caso de un multimillonario soborno.

“Lo que hasta hace pocos días no tenía condiciones para ser derogado, uno no sabe hasta donde estos hechos bochornosos de la JEP –previsibles por su origen- lleguen a decirle a los políticos y a la opinión pública, hay que derogar la JEP”, sostuvo Uribe, tras estar en un debate de la Comisión VII sobre el tema de las horas laborales que se incluye en el Plan Nacional de Desarrollo.

Una de las reformas, según explicó, tiene que ver con el tema de la extradición, “que se facilite, que no haya dudas, que no se dilate la extradición cuando el delito sea cometido o continuando después del primero de diciembre de 2016, porque como están las cosas, estos amigos de las Farc quedaron protegidos contra la extradición por delitos anteriores y posteriores”.

Un punto más que llevará el uribismo para que se reforme es “el tema de los niños, este no tiene que ver con lo que llaman conflicto, ustedes saben que no estoy de acuerdo con el tema del conflicto, pero ya que lo incorporaron en el ordenamiento jurídico le dan un tratamiento de pena alternativa que a los delitos que tengan relación con el conflicto. Ninguna relación tiene el secuestro y violación de un niño, eso no debe tener penas alternativas sino las ordinarias”.

Los delitos conexos es un asunto más que el partido de gobierno espera que se pueda modificar en la JEP. “Que en el futuro no puedan ser conexos el narcotráfico, que tampoco las personas responsables de delitos atroces puedan venir a la función pública, al Congreso”, declaró Uribe.

También se pretende que en la reforma se saque a los miembros de las fuerzas armadas de la JEP, sin embargo, expresó que por ahora llevarán proyecto de ley para que los soldados y policías que están libres en virtud de la JEP no pierdan esa condición, y que los llevan cinco años de estar detenidos, tengan el derecho a la libertad condicional.

Los otros cuatro puntos, según Uribe, coinciden con lo expuesto por el fiscal Néstor Humberto Martínez, para pedir que la ley de la JEP sea objetada por el presidente Iván Duque, como son suspensión de investigaciones contra agentes del Estado y reinsertados, garantía de no repetición, narcotráfico como delito de ejecución permanente y renuncia de la investigación penal de crímenes graves.