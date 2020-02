El presente busca superar el pasado en El Salado

Los recuerdos y la experiencia vivida hace 20 años con la masacre en El Salado (El Carmen de Bolívar - Bolívar) se convirtieron en un impulso para que Yaniris María Torres no dejara de trabajar por su familia y la comunidad.

La supervivencia y la resistencia se convirtieron en sus principales virtudes y por eso ahora puede decir con orgullo que hace parte de la Red de Mujeres Salaeras Resistentes en el Territorio, una organización social que creó con una amiga y que ahora reúne a 64 mujeres de todas las veredas de El Salado.

Trabajan por sus derechos y por un futuro diferente, con proyectos productivos liderados por ellas y para ellas. Afirma Yaniris que no han recibido apoyo, pero que eso no ha sido impedimento para la red y para que cada una de las mujeres sean lideresas en sus veredas, con voz y voto para definir el futuro de sus comunidades.

“Desde mi retorno al pueblo busqué la manera de salir adelante. No lo niego, no quería regresar porque lo que vivimos fue muy duro, pero mi papá no tuvo otra opción que volvernos a traer a mí y a mis nueve hermanos”, cuenta Yaniris quien para el momento de la masacre tenía 11 años.

A esa corta edad le tocó huir del pueblo cuando el recorrido de sangre paramilitar empezó. “Vivíamos en la vereda San Pedrito y nos tocó salir corriendo porque esa gente ya estaba matando al que se encontrara. De alguna manera logramos huir de la zona y terminamos en Sucre, con la familia de mi mamá”.

Pero la mala suerte no terminó allí para Yaniris y su familia. Ella cuenta que después de dos años tuvieron que volver al corregimiento, una vez más como desplazados. “Donde estábamos consideraban guerrillero a todo aquel que fuera de El Salado y a mi papá lo iban a matar, por eso le digo que no tuvo más opción que volver con todos”, recuerda.

Los problemas no pararon allí. Su antiguo hogar ya no existía, la vereda San Pedrito desapareció tras la masacre. “Nos tocó vivir en otra parte y sin estudio, pues las escuelas ya no existían. De todas formas ayudamos a mi papá en el trabajo y todos fuimos armando nuestro futuro, yo me convencí que el mío era trabajar por las mujeres de esta comunidad”, afirma.