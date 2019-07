Eln utilizó niños en celebración de sus 55 años

En una de las poblaciones del departamento del Chocó, donde el Frente de Guerra Occidental del Eln tiene presencia, se escuchó una vez más un grito de celebración por el cumpleaños 55 de esta guerrilla, pero esta vez no lo hicieron los insurgentes, lo hicieron menores de edad (algunos que no alcanzan ni los 10 años), quienes fueron seducidos por una fiesta infantil realizada por el grupo armado.

En un video difundido por el comandante Uriel, se ve cuando el jefe guerrillero grita “Eln”, y los niños gritan al unísono: “55 años”, en un escenario e el que hay una vivienda y una bandera de esta guerrilla detrás de ellos.

En otras imágenes se ve también a los menores de edad inflar los globos para una celebración que se realizó en uno de los caseríos en los que repartieron regalos a los pequeños. “Este 4 de julio, desde tempranas horas de la mañana estamos con las comunidades del Chocó compartiendo este 55 aniversario del Ejército de Liberación Nacional, porque los elenos y las elenas somos parte de este mismo pueblo, somos pueblo en armas”, dice el comandante en una grabación en la que en el fondo se ven menores de edad inflando globos.

Una infracción al DIH

Esta acción del Eln es una infracción al Derecho Internacional Humanitario toda vez que los guerrilleros pusieron en riesgo a la población civil y la convierten en objetivo militar al instalarse en el caserío en disposición de combate, es decir, armados. De esta forma violentan el artículo 13 del Protocolo II adicional de Ginebra, que trata de la protección a la población civil.

Además, “los niños menores de quince años no serán reclutados en las fuerzas o grupos armados y no se permitirá que participen en las hostilidades”, dice el Protocolo, no obstante, los niños son usados y al final del video, el jefe del Eln se rodea de los pequeños y estos gritan: Eln 55 años.

El general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército, se pronunció sobre este video y afirmó que “es una clara violación a los Derechos Humanos e infracción al Derecho Internacional Humanitario por parte del grupo armado organizado Eln, donde está haciendo un reclutamiento de menores para emplearlos en el conflicto y ellos son personas protegidas por las normas internacionales. Lo que observamos es el empleo de menores de edad para hacer una apología del delito”.

El general agregó que el estatuto de Roma “lo tipifica como un crimen de lesa humanidad enlistar o hacer uso de menores en las hostilidades (art. 8)”.

Para Víctor de Currea Lugo, analista de conflictos armados, las relaciones de los grupos armados con la población civil debe partir del principio de distinción entre civiles y combatientes, sin embargo, agrega que la misma norma rige tanto para las guerrillas como para la Fuerza Pública “por tanto eso es tan plausible o tan condenable como los niños soldados o lo carabineritos por un día o los lanceritos que hace el ejército de Colombia”.

Currea de Lugo afirma que La Fuerza Pública no puede condenar que el Eln haga eso “si ellos hacen lo mismo y nosotros como sociedad deberíamos reclamarlo a todas las partes, yo me rehuso a condenar a una parte y no a la otra”.

La celebración de los 55 años del Eln también se sintió en otras regiones del país, en las que pusieron cargas explosivas en un puente como en Arauca, y rayaron las casas de los habitantes de esa región.