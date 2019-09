“Gobierno y Farc sí están cumpliendo”: ONU

Pese a los retrasos y dificultades en la implementación del Acuerdo de Paz, el jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, es optimista y considera que tanto Gobierno como Farc han hecho los esfuerzos necesarios para llevarlo por buen camino. Le preocupa la seguridad de los excombatientes y que la institucionalidad logre llegar al territorio. El COLOMBIANO habló con él.

¿En consideración de la Misión, el Gobierno y las Farc están cumpliendo con el Acuerdo de Paz?

“Sí, definitivamente las dos partes signatarias del Acuerdo están comprometidas con su implementación, en temas de reincorporación económica, social y política hay claros elementos tangibles en los que uno puede ver materializado ese compromiso. Hay retos mayores en seguridad, que no me parecen una falta de compromiso, simplemente ha sido un área donde ha habido menos avances y donde hay una preocupación constante. Pero del compromiso del Gobierno y de las Farc no tengo la menor duda. Ahora, en el Acuerdo de Paz encontramos una serie de elementos interconectados que permiten transformar los territorios afectados por el conflicto; desde el desarrollo rural, pasando por la sustitución de cultivos, la reparación de las víctimas... la implementación integral del Acuerdo garantizará la sostenibilidad de los esfuerzos y la paz, y nosotros estamos aquí para acompañar ese esfuerzo y esa voluntad”.

¿Qué tan real es el cumplimiento por parte de Farc?

“La Farc ha mantenido su voluntad de paz y avanza, cada día, en sus proyectos de reincorporación. Cabe recordar que el cese al fuego bilateral fue exitoso gracias a la responsabilidad de las partes, así como el proceso de dejación de armas en el que el grueso de los excombatientes, tanto los líderes como la base, cumplió con los puntos acordados”.

Los excombatientes vienen denunciando asesinatos sistemáticos en su contra, ¿las medidas que el Gobierno viene tomando para su protección son suficientes?

“Tenemos verificados 137 asesinatos, un dato que nos preocupa en demasía, de esos 106 han sido asesinados en 2018 y lo que va de 2019. Las 23 medidas anunciadas por el Gobierno que incluyen celeridad en las investigaciones, protección especial para el tema electoral, ampliar la seguridad hasta donde estén los reincorporados, entre otras cosas, son medidas importantes y que esperamos que tengan impacto para que se reduzcan los números y ojalá no hubiera ningún excombatiente asesinado, al igual que líderes sociales”.

¿Por qué considera que ha sido tan difícil llevar la institucionalidad al territorio?

“Es un tema de larga data, Colombia es un país muy extenso, es un territorio muy complejo, yo estoy convencido que no es falta de voluntad política, creo que más bien ha sido falta de capacidad. Colombia se debe sentir muy reconfortado por la comunidad internacional que acompañará todos los esfuerzos que vaya haciendo poco a poco, de manera gradual, para llevar el Estado a todos los rincones”.

¿Es relevante el tamaño de la disidencia de las Farc?

“Desde la experiencia internacional, los procesos de paz generalmente registran entre 7 y 10 % de disidencia; eso no debe distraer la atención y los esfuerzos que son necesarios para dar cumplimiento a quienes dejaron las armas y mantienen la decisión de continuar en el proceso de paz.

Hoy día hay miles de excombatientes, no solo en los ETCR sino en ciudades y pueblos de Colombia recibiendo los beneficios de la firma del Acuerdo de Paz, desarrollando sus proyectos productivos, reuniéndose con sus familias y generando confianza en las comunidades”.

De 724 excombatientes no se sabe dónde están...

“La premisa básica es que los excombatientes son ciudadanos con derechos y obligaciones, tienen libertad de movimiento. El Gobierno los ha ubicado a través del pago de la renta básica y a través del censo que contiene bastante información sobre el 91 % de los excombatientes, pero eso no significa necesariamente que el 9 % esté por fuera del Acuerdo, podría ser que no estén interesados en la renta básica, podrían tener empleo y que quisieran rehacer su vida por otro lado. Eso es una cifra positiva que hay que celebrar. El hecho de que haya tantos excombatientes ubicados, pero también dentro del proceso habla bien de su voluntad de mantenerse en el camino de la reincorporación y de los avances que ha habido”.