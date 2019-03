Ernesto, padre que dedicó sus días a arrancarle vidas a la guerra

No faltó un día en que las lágrimas de una madre, el suplicio de un padre, o el ruego de un familiar llegaran hasta la casa cural en Ituango: “Padre ayer bajaron a mi hijo de una chiva”, decía una víctima; “padre se llevaron a mi hermano”, lloraba otra; “padre, van a matar a mi papá”, suplicaba una más, y a todas las consolaba con estas palabras: vamos a ver qué podemos hacer. Por esto ordenó mantener abiertas las puertas de la casa cural las 24 horas, “por si alguien lo necesitaba”; y de no cerrarse nunca, las visagras y las chapas se fueron oxidando.

Este habitante de Ituango, de piel blanca, baja estatura y contextura gruesa, recuerda esas tardes en las que se encontraban con la guerrilla y los comandantes le decían que no podían ir a sacar los muertos, a lo que el cura contestaba: “Es que usted no me manda. Yo vengo porque hay que darles cristiana sepultura”. Acto seguido ordenaba a sus acompañantes meter los muertos en las bolsas y subirlos a la volqueta. Muchos de esos restos hoy reposan en el cementerio de Ituango como N.N., la guerra no dio tiempo para reconocerlos y no hubo doliente que llorara sobre sus tumbas.

“Me decía: Francisco aliste la volqueta que vamos a recoger muertos. Salíamos a las 4 de la mañana y no regresábamos hasta no traer al último de los cadáveres. Hubo momentos en los que llegamos a recoger hasta 15 difuntos de una vez”, cuenta Francisco.

Si algo le gustaba al padre Ernesto era quemar pólvora, admirar los juegos pirotécnicos, ver a la gente contenta y ayudar a los más necesitados.

Fue así como hizo la promesa de no almorzar nunca más. Ese día se dirigía a celebrar misa en otra vereda lejana y una familia campesina lo invitó a comer. Al entrar descubrió que no tenían casi alimentos; desde ese instante decidió que no comería al mediodía por el hambre del mundo. Y cumplió su promesa hasta la hora de su muerte.

Así lo cuenta la profesora Virginia Vargas, quien recuerda que a la hora del almuerzo el padre Ernesto acompañaba en la mesa, pero solo se tomaba un tinto. “La verdad él era una persona muy humilde. Por ejemplo, nunca se quitó su sotana y en el cuarto en el que murió le encontraron regalos de camisas y pantalones sin abrir porque hasta que no se gastara unos, no se ponía los otros”, dice la maestra, y agrega que el padre la sanó con sus oraciones de un problema en la columna que le impedía caminar y hasta dar clases.

“Los médicos me decían que no podían hacer nada. A mí me dolía moverme y un día le dije al padre: ayúdeme que no soporto este dolor”. El sacerdote, con la parsimonia de siempre, le dijo que no se preocupara que todo iba a mejorar y hoy, 15 años después de aquel episodio, Virginia se mueve por su pueblo sin algún impedimento o dolor.

Su aprecio por la vida y las cosas sencillas lo llevó a valorar todo lo que tenía alrededor y por eso fue bautizado el “padre maravilla”, porque toda idea que le gustara la calificaba: ¡qué maravilla! Como todo buen hijo del campo amaba la música parrandera, y ver alegre a la gente le animaba el alma atribulada con tantas penas que cargaba de las víctimas. Por eso les hacía las rapichingas (parrandas), y se divertía como niño, entonces se le podía ver, después de misa, montado en una carreta arrastrado por sus compañeros, bajando en un flotador por el río o revolviendo la natilla y tirando voladores, y siempre de sotana.

“En unas fiestas el alcalde de turno prohibió la pólvora porque ‘era derrochar plata’, sin embargo, el comité profiesta le separó cuatro millones de pesos y le dijo: padre, ahí tiene para sus pirotécnicos. Ese día al enterarse que el alcalde bebía en un local más arriba de la parroquia, se fue hasta allá. Se hizo al lado del mandatario y empezó a quemar voladores y a gritar: esto sí es derroche”, dice Gildardo Zuluaga, habitante de Ituango.

Pero así como era de asequible, el padre tenía un carácter tan fuerte como los sermones de su púlpito. Era capaz de suspender una misa para arreglar un asunto que le molestara. Podía quitarse la correa y corregir a un niño desorientado o sacar de una boda a quien interrumpía.

“Un día estaba casando a una parejita cuando llegó el papá de la novia borracho y no dejaba dar la misa diciendo que a su hija la tenían que respetar. Como interrumpió varias veces, el padre Ernesto se quitó los ornamentos de la misa, se arremangó la camisa, encuelló al señor y lo sacó. Cerró las puertas de la parroquia mientras terminaba de casarlos”, cuenta Francisco Luis.

Por su forma irreverente y cariñosa, su temple y su respeto por todos, el padre Ernesto se ganó a todas las comunidades en las que estuvo. El 2 de marzo, día en que terminaron sus novenas, la multitud que lo acompañó a su cripta blanqueada con cal, quemó pólvora, y en el atrio de la iglesia de Entrerríos elevaron globos de helio con una fotografía suya, impresa en papel corriente y con tinta común. “Lo hicimos así para que apenas terminara por ahí, se degradara”, comenta Norman.

Seis días después —mientras recorríamos los pueblos para hacer este perfil—, Norman, el compañero de aventuras, regaños, historias y experiencias por 18 años junto al padre, recibía una llamada que le hizo temblar las manos y le dejó la boca seca, como si le hubiesen metido un puñado de tierra: la foto intacta, sin rasgos de deterioro, acaba de descender en la vereda Olivar del corregimiento La Granja de Ituango. El padre Ernesto volvió a su pueblo, en un descanso eterno, para dejar atrás los días agotadores en que tuvo que arrancarle tantos vivos y muertos a la guerra.