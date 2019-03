La Corte da su respaldo, de nuevo, a la JEP

Al respecto, Bernardita Pérez, constitucionalista de la Universidad de Antioquia, consideró que la Corte buscó un vicio de forma para no pronunciarse sobre el fondo que en realidad es si los militares deben tener un juez distinto.

En la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no habrá una sala especial para los militares y en la aplicación de la garantía de no extradición, la Sala de Revisión podrá realizar pruebas. Esas fueron las decisiones que tomó la Sala Plena de la Corte Constitucional ayer, y que dejan sin piso jurídico algunos argumentos de la objeción del presidente Iván Duque .

En el caso de la garantía de no extradición el artículo original decía que: “la Sección de Revisión verificará que los hechos a los que se refiere la solicitud de extradición sean posteriores a la firma de los acuerdos. No podrá practicar pruebas”.

La Corte declaró inexequible la palabra verificará y la cambió por evaluará. El magistrado Reyes explicó que “la palabra verificará tiene menor riqueza que evaluará, que fue la que siempre se utilizó desde el acto legislativo. Es un término que reduce el trabajo del juez que debe ir mucho más allá de la verificación”.

En ese mismo sentido, el Alto Tribunal quitó la palabra No en la frase “No podrá practicar pruebas”. “La tarea del juez solo puede darse a través de la prueba”, dijo Reyes.

Sobre este asunto radica el argumento de una de las objeciones del presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria de la JEP, cuando dijo: “es inconveniente debido a que no precisa lo que ya fue dicho en la ley de procedimiento”.

Juan Manuel Charry, constitucionalista de la Universidad del Rosario, explicó que “la posición jurídica se reafirma en contra de la posición del presidente”.

Aclaró el magistrado que la Sala Plena también declaró exequible que la JEP no se puede pronunciar sobre el fondo de la solicitud de extradición, “la Corte entiende que la JEP debe evaluar la fecha de los hechos, no hay ninguna duda, la JEP no puede decir si el solicitado en extradición es el autor o el cómplice del delito ni si es culpable o no”.

De acuerdo con Charry, la posición de la Corte sobre la extradición ya estaba cantada en sus pronunciamientos.