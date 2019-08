Lidera la vida, la nueva apuesta para proteger a las víctimas

Lidera la vida, lidera la vida, lidera la vida. Esta frase fue repetida así, tres veces seguidas, por los más de 300 líderes que llegaron desde distintos sitios de Córdoba hasta Montería a escuchar de una iniciativa ciudadana que busca visibilizar a los líderes sociales, quitarles el estima que pesa sobre ellos y en esa vía, darles una protección integral que, como algunos de los asistentes expresaron, vaya más allá de un celular o un chaleco antibalas.

El procurador encargado, Juan Carlos Cortés González, indicó que aunque el país ha tomado progresivamente conciencia sobre la protección de los defensores de derechos humanos y líderes de las comunidades, hay que brindarles la protección necesaria, “porque ellos son los garantes de la democracia y en este momento se enfrentan a la amenaza de quien atenta contra la paz y la democracia”.

Esas amenazas aumentaron en el último año. La Defensoría del Pueblo indicó que llegan a 1.000 las denuncias de intimidaciones en los territorios donde los líderes y representantes de comunidades realizan labor social complementaria a la del Estado.

“Reconocemos la importancia de su trabajo para el bien de nuestra democracia y de todos los habitantes del país. Los líderes en Colombia no están solos, acá estamos todos para que en Colombia no se asesine un líder más. Colombia se merece la paz y no la guerra”, expresó el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret.

Negret reconoció la importancia del trabajo social en estas comunidades alejadas de la centralidad gubernamental, y en esa vía insistió en una presencia más activa del Estado y de las mismas instituciones para evitar que se sigan presentando más muertes.

EE. UU. brindó su apoyo

Lidera la Vida es una iniciativa a la que se sumaron entidades estatales y privadas. La Procuraduría, la Defensoría, Naciones Unidas, Codhes, la Organización Nacional Indígena, ONIC; El Espectador y Caracol T.V. dijeron sí a este proyecto cuyo primer encuentro se realizó en Montería.

Además cuenta con el apoyo internacional que se vinculará con recursos para lograr una efectiva protección a los líderes sociales, como lo cuenta Larry Sacks, representante de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.

“Ustedes son el reflejo de la lucha incansable por los derechos de los colombianos. La vida de los líderes sociales no es un tema de partidos o ideologías políticas, es algo que nos debe mover porque muchos de nuestros derechos han sido alcanzado por el trabajo de ellos. El mundo debe reconocer la labor y el liderazgo de muchos otros líderes, héroes y heroínas que luchan por los derechos de sus comunidades”, expresó Sack.

El representante de USAID indicó que por esta razón “apoyamos el Estado colombiano para la implementación de medidas eficaces para la protección de los líderes sociales”.

Con el anuncio explícito, la líder Dayana Paola Ursola Domicó, líder indígena de la Organización Indígena de Colombia, ONIC, precisó que la importancia de estas iniciativas radica en que los pueblos indígenas tienen métodos de protección que deben complementarse para buscar que no sigan asesinando a los comuneros.

“Buscamos que se pueda fortalecer lo cultural y tradicional de nuestras comunidades como protegerse con las plantas y baños y conversarlo con nuestros antepasados, y eso poco se puede hacer ahora porque en los territorios tenemos grupos armados y hay minas antipersonal, entonces la gente ya no puede ir al monte a coger las plantas para esos baños. Es buscar esa forma y visión diferencial de protección para los indígenas”.

Este encuentro se da una semana después de que en 89 municipios del país las comunidades salieran a marchar para pedir la protección de los líderes sociales que, según la Defensoría del Pueblo, van 478 entre el 1 de enero de 2016 y mayo de 2018.