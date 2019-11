Los secretos que se fueron con la muerte de E. Báez

“Descubrimos un hecho novedoso, ya desarmados: sentarnos frente a frente a contarnos la verdad. Me arrepiento de no haber estado en escenarios como este a lo largo de mi vida. Para llegar aquí nos tocó pasar por la desgracia de la guerra”, dijo en aquella ocasión. Antes de esta declaración, el llamado ideólogo del BCB pidió perdón a las víctimas una decena de veces en foros y conversatorios a los que fue invitado.

Si bien Ernesto Baéz declaró en las audiencias de Justicia y Paz –marco normativo que permitió la desmovilización de más de 34.000 combatientes según el Centro Nacional de Memoria Histórica– que nunca empuñó un arma, los tribunales de esa justicia transicional lo sindicaron de ser el responsable de 2.200 hechos violentos entre los que cuentan masacres, homicidios, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y crímenes de género cometidos por hombres que tuvo a su cargo.

El 28 de marzo de 2019, la Fiscalía le imputó junto a los exparamilitares “Cuco Vanoy” y Ramón Isaza los delitos homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento, secuestro y tentativa de homicidio por las masacres La Libertad, Punta Coquitos, Honduras y la Negra, Caño de Trapo, Caño de Trapo 2, La Mejor Esquina, Masacre No. 7, Del Topacio o Mineros del Nuz, Corcovada, Vuelta Cuña, Del Volador y Del Tomate, cometidas entre 1985 y 1988.

“Que este señor se haya muerto es doloroso para mí, no porque me duela su muerte, sino porque nunca me dijo que pasó con mi hijo campesino asesinado en la masacre del Topacio. Ya no sabré porqué lo mataron. Aunque eso pase, en mi corazón de madre lo perdono”, dijo una de las víctimas que prefirió no revelar su nombre.

Otra de las víctimas que se quedó esperando una respuesta es la periodista María Jimena Duzán. El martes recibió el teléfono para conversar con él sobre la masacre en Cimitarra, en la que murió su hermana Silvia el 26 de febrero de 1990. “Me había buscado en el pasado pero yo no estaba lista para verlo a los ojos. Ahora que lo estoy, muere de infarto”, expresó Duzán.

Tras su muerte, Ernesto Báez fue enterrado a las 3:30 p.m. en el cementerio Jardines de Montesacro. En vida pidió perdón a las víctimas, pero con su muerte se llevó la verdad que tanto reclaman.