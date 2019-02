En procesos de paz los ilegales se aprovechan para crecer: Martínez

“No creo. Lo que estamos demandando en esta red cívica es información. Necesitamos que sean los ojos, no estamos diciendo que van a hacer actividades ni mucho menos, simplemente nos van a dar información que se corrobora para convertir eso en inteligencia y desarrollar operaciones del tipo policial y militar en cada una de las áreas. Para mí es muy importante que si la ciudadanía ve algo extraño, informe, no más.

En los planes anunciados por el Gobierno para la colaboración entre civiles y la Fuerza Pública, ¿cómo garantizar que no se dará pie a que se formen nuevos grupos de civiles que ejerzan la fuerza por su cuenta?

“Creo que en los procesos de paz algunas organizaciones delictivas aprovechan para crecer. Por ejemplo, el Eln en estos 17 meses de diálogo que estuvo con el Gobierno anterior, lo que hizo fue incorporar, planificar acciones terroristas y realmente nunca se notó la verdadera voluntad de paz. El Gobierno no ha cerrado las puertas, ha dicho: entreguen los secuestrados, dejen las acciones terroristas y seguimos hablando”.

¿Ataques como el de Bogotá del Eln pueden presentarse en las ciudades?

“No podemos decir que descartamos esa posibilidad, todas son posibles, lo que tenemos que hacer es ver cómo nos unimos todas las autoridades para contrarrestar estos ataques. Para nosotros es muy difícil pero estamos haciendo lo que nos corresponde a través de la inteligencia, de las reuniones con las demás autoridades, de las personas que nos informan para poder tomar las acciones”.

¿Cuál es su reflexión sobre el ataque del Eln en Bogotá desde la perspectiva que algunos analistas lo consideraron una acción de guerra irregular y otros un objetivo lícito en el conflicto?

“Es un ataque terrorista a unos jóvenes que estaban estudiando, que estaban desarmados, que viola los preceptos del derecho internacional humanitario. Incluso hubo afectaciones a menores de edad. Son 22 las víctimas de este hecho que es demencial, no cabe en ninguna cabeza. De alguna manera nos duele que haya sucedido y que no hayan aplicado lo mínimo exigido a la luz del DIH. Sabemos que eso no se planeó el día anterior, se debió haber planeado un año atrás, y ese carro tuvo que estar cargado por lo menos dos o tres meses antes del ataque”.

¿Falló Inteligencia Militar al considerar, como usted mismo lo dice, que es un ataque que llevaba más de un año de planificado?

“Son temas difíciles, pero si se presentó el hecho, es porque hubo fallas. Estaremos pendientes a ver cuáles serían los errores. Quienes están encargados de realizar esas investigaciones nos dirán qué falló, porque en el momento en el que tengan el resultado nos los harán saber”.

Con las conversaciones con el Eln cerradas, ¿cuál es la directriz de acción de las Fuerzas Armadas frente a este grupo armado ilegal?

“Con el Eln estamos trabajando fuertemente. Este año, por ejemplo, llevamos 54 presentaciones voluntarias, gente que dentro de la organización decide fugarse porque estaba aburrida por maltrato o por diferentes causas. Hoy llevamos 107 capturas por orden judicial o porque han cometido algún delito y en flagrancia los capturamos y los entregamos a las autoridades. En 2019, llevamos 161 afectaciones, 104 % más que el año anterior. Significa que estamos siendo contundentes y seguimos capturando a estas personas que están por fuera del marco de la ley”.