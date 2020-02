Niños siguen llegando a las filas de los ilegales

“El aumento del reclutamiento es supremamente grave, se está dando con niños de 11 y 12 años de edad, lo que no se compadece con lo que deben estar haciendo los niños en el colegio, no portando armas de corto y largo alcance”, señalo Negret.

Al respecto, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret , explicó que es un fenómeno muy difícil de dimensionar porque los padres prefieren no denunciar para no poner en mayor riesgo a sus hijos y para evitar estigmatizaciones.

Y añadió que sí utilizan menores sin armas: “Decirle que no es difícil, no debería de existir esta opción, pero se dan los casos que comandantes utilicen menores para algunas actividades”.

8.095 personas están reconocidas como víctimas de reclutamiento ilícito de menores de edad por parte de grupos armados en Colombia.

Según la Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas, son reconocidos como tal quienes fueron desvinculadas del conflicto siendo aún menores edad, así que la lista de reclutados es superior, porque muchos crecieron en la guerra y en el monte.

Hace dos meses la Comisión de la Verdad escuchó a personas que sufrieron el rigor de la violencia durante su infancia, en un evento en Caquetá, uno de los testimonios que más llamó la atención de los magistrados fue de una joven que no se dejó reclutar, pero que vio como sus compañeros de colegio uno a uno se fueron a la guerra: “Los grupos armados llegaron y le empezaron a endulzar el oído a los niños. Endulzados, se fueron... Cómo sería de amarga la vida en el pueblo, que irnos para las armas nos parecía dulce... Yo no me fui y, por no irme, me quedé sola otra vez: huérfana de mamá, huérfana de amigos”.