Ser líder social, una profesión de alto riesgo

La primera condición que el campesino puso a EL COLOMBIANO para realizar este artículo, es que no fuera citado como un líder social de Putumayo. “Eso es ponerme una lápida en la frente, me entiende”, aseveró. La segunda, fue que su nombre no fuera publicado por miedo a las represalias de los grupos armados ilegales.

“A nosotros nos tienen en la mira. Por eso preferimos estar en el anonimato para no terminar muertos como mis seis compañeros”, dijo el labriego.

Defender los derechos de las personas y asumir tareas de liderazgo social, son labores que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ANUDH, considera de alto riesgo. Solo en 2019, según su último informe, fueron asesinados 108 defensores, incluidas 15 mujeres y dos integrantes de la población LGBTI.

Además, la labor social de los presidentes de Juntas de Acción Comunal, JAC, se vio amenazada con el homicidio de 30 de sus integrantes, 16 menos que en 2018.

Alberto Brunori, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos humanos, precisó: “aunque las cifras muestran la gravedad del problema, reducir el análisis a una consideración numérica impide entender y atender las causas estructurales de la violencia contra los defensores de derechos humanos”.

Para John Fernando Mesa, coordinador de la mesa Redepaz Antioquia, el asesinato de los líderes y defensores de derechos humanos obedece a dos situaciones: la primera, la denuncia de la violación sistemática de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH); la segunda, el rechazo a los actores armados y sus acciones violentas, lo que genera que los repriman, desplacen o asesinen.

“Los actores armados son pagos por terratenientes o personas que se han apoderado de tierras y sirven de brazo armado para silenciar a quien proteste por el retorno o por el derecho a la tierra”, dijo Mesa.