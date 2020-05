“Exigiría a mi padre pedir perdón a las víctimas”

¿Por qué cree usted que su nombramiento generó tanto rechazo en el país?

“Creo que así como generó mucho rechazo hubo voces que salieron a apoyar el nombramiento, inclusive muchas víctimas también apoyaron. Acabo de recibir un comunicado de la Federación Colombiana de Víctimas apoyando el tema, pero más allá de quien está a favor o en contra, yo creo que en el país todavía no nos damos cuenta y al parecer seguimos sin estar preparados para esa tan anhelada paz que todos soñamos, porque señalar a una persona como Jorge Rodrigo Tovar que en su vida ha cometido un delito, una persona como Jorge Rodrigo Tovar que lo único que ha hecho en su vida es estudiar y prepararse y trabajar con las víctimas por la paz de Colombia, no es justo. Yo entiendo que la violencia en este país ha dejado mucho resentimiento, mucho odio y mucho dolor, lo entiendo y precisamente por eso me animo más a trabajar, con mayor ímpetu, por las víctimas del conflicto armado, quienes al igual que yo, hemos padecidos las nefastas consecuencias de la violencia en este país”.

¿Usted ha sentido que ese rechazo ha sido injusto?

“Sí, totalmente. La razón principal de la gran mayoría de las voces que se oponen al nombramiento ha sido el simple hecho de que yo sea hijo de Rodrigo Tovar Pupo. Yo quiero recordarles que en Colombia el delito de sangre no existe. Yo no puedo, no debo responsabilizarme por las cosas que haga o deje de hacer mi padre ni ningún otro ciudadano, es que nosotros necesitamos identificar a las personas por lo que son, por lo que dicen”.

¿Qué mensaje les envía a esas personas detractoras de usted y su nombramiento?

“Yo les pediría que nos unamos a trabajar por este país, a trabajar por las víctimas, a trabajar por la reconciliación”.

¿Y qué les expresaría a las víctimas del conflicto armado, en especial a las que dejaron las acciones violentas de su padre?

“Te cuento que yo llevo los últimos seis años de mi vida hablando con víctimas del conflicto armado. Trabajé en la oficina asesora de paz de la Gobernación del Cesar directamente con víctimas del Bloque Norte el cual mi padre era el comandante; trabajé en la Organización Internacional para las Migraciones directamente con víctimas del conflicto armado. Además de eso, paralelamente he asistido a foros, a eventos académicos en todo el territorio nacional a lo cual me invitan como gestor de paz, como líder juvenil de paz y todos esos eventos de encuentros con víctimas, no solamente de mi papá, sino de todo el conflicto armado colombiano.

Debo dejar en claro que mi cargo en sí no es director de la Unidad de Víctimas, es coordinador del grupo de articulación interna para la política de víctimas del conflicto armado. Mi cargo en sí es coordinar el cumplimiento de los autos de seguimiento de la Corte Constitucional en el marco de la sentencia T 025, y la otra es acompañar por medio de asistencia técnica a entidades territoriales en la implementación de las políticas públicas para las víctimas. Yo directamente no trabajo con las víctimas del conflicto armado, sin embargo, apenas pueda, buscaré reunirme con todas las asociaciones de víctimas del país para ver cómo desde ese puesto, puedo ayudarlas”.

¿En algún momento ha hablado usted con su padre frente a este trabajo con las víctimas y la reconciliación?

“Yo vengo trabajando hace más de seis años en procesos como a favor del proceso de paz con las Farc, del Plebiscito. Mi comunicación es muy limitada con mi padre, pero en algún momento le llegó un periódico en el que salió una noticia de mis posturas, tuve una sola oportunidad en una llamada en la que me preguntó, le conté y la única respuesta que obtuve por parte de él fue: hijo, adelante, haz lo que tu corazón te diga aun cuando yo no esté de acuerdo”.

¿Él le mencionó porque no estaba de acuerdo con su trabajo?

“No, él no me lo mencionó, pero tampoco me dijo que no estaba de acuerdo, me expresé mal. Él me dijo ese día, haz lo que tu corazón te diga aun en momento o en situaciones que creas que yo no estoy de acuerdo. Él siempre ha respetado mis decisiones y como le he dicho a todo el país, yo cuando apenas tenía siete años de edad mi padre tomó la decisión de estar en el grupo y desde esa edad yo he hecho mi vida sin tener en cuenta las situaciones de mi padre porque simplemente en mucho tiempo no existió, no estuvo ahí”.

Usted en un trino que hizo en Twitter mencionó que su padre era un prisionero político y que llevaba muchos años en la cárcel sin algún tipo de pruebas. ¿Este tipo de aseveraciones puede considerarse como negacionismo del conflicto?

“Para nada. En el momento en el que yo escribí eso hacía referencia en ese momento mi padre estaba en un juicio en los EE. UU. Por el delito de narcotráfico y en ese momento me referí a que después de casi 10 años a mí padre no le habían encontrado una sola prueba en su contra por el delito de narcotráfico, inclusive, al son de hoy no se la han mostrado. Esa es mi percepción frente al delito del narcotráfico, nunca frente a los miles de delitos y responsabilidades que tiene mi padre acá en el país. Yo soy el primero en pedir que ojalá pueda volver algún día al país y ponerle la cara a la justicia”.

Desde el cargo que desempeñará, ¿usted estaría en condiciones de enfrentar a su padre y pedirle algo para las víctimas?

“Lo tengo muy claro, no he tenido la oportunidad de hacerlo, además te cuento que este año no he tenido la oportunidad de hacerlo ni por carta ni por teléfono por toda la situación del covid lo han restringido más de lo normal. Pero una vez mi padre regrese al país, si regresa, mi solicitud como hijo, pero también como víctima del conflicto armado, es exigirle que nos cuente toda su verdad sobre el conflicto y que les pida perdón a las víctimas”.

¿Cómo evitar ser parte y juez en una situación como se encuentra en este momento?

“Como ya te expliqué en realidad mi función en el grupo de articulación interno es de coordinación con las entidades territoriales, yo no tengo relacionamiento directo con las víctimas del conflicto armado sino con las entidades territoriales. No veo porqué ser juez y parte si mis funciones no son esas”.

¿Qué responder a las contrataciones que usted ha celebrado con el Ministerio del Interior, del cual hace parte su contrato y son por más de 100 millones de pesos? ¿En qué consisten?

“Yo entré como contratista del Ministerio del Interior en febrero de 2019, fui contratista y asesor del gobierno en temas de descentralización y asesor también del despacho del viceministro de relaciones públicas. Tuve ese contrato desde febrero hasta diciembre. Hay que tener en cuenta que ese total que me cuentas, que creo que es menos de lo que me cuentas, hay que dividirlo entre los meses que laboré y esos eran los honorarios por mes laborado en el ministerio. Ese contrato se terminó de ejecutar en el mes de diciembre de 2019 y firmé un nuevo contrato de similares características en febrero de 2020 del cual terminé hace aproximadamente más o menos un mes y por eso no tengo ningún impedimento legal para asumir el nombramiento ya que el contrato lo liquidé hace algunos días”.

De ese imperio económico que su padre construyó mientras fue comandante de las Autodefensas ¿Usted heredó algo? ¿Tiene alguna propiedad?

“No tengo ni heredé absolutamente nada de mi padre. Mi madre, cuando mi padre decide irse de nuestro hogar a la guerra, se hace cargo de nosotros a partir de ese mismo día. Ni mi hermano ni yo dependemos económicamente de mi madre, quien ha sido una madre cabeza de hogar, trabajadora, desde antes de ese momento y aún hoy sigue trabajando. Yo trabajo y no dependo económicamente de ella, pero mientras no estuve trabajando, mi madre siempre fue la responsable, no solo por el tema económico sino también del hogar”.

¿Siente usted alguna injusticia al señalarlo a usted como hijo de una persona que hizo la guerra ocupando un puesto relacionado con víctimas y no a otras que están en cargos públicos y también son hijos de personas que estuvieron en armas?

“Yo leí la posición de María José Pizarro en el tema de mi nombramiento, y ese es el país que yo me sueño; he leído la posición de Timochenko, de Katherine Miranda y son personas con posiciones ideológicas opuestas a las mías y son personas que han entendido que esta nueva Colombia que estamos construyendo, la vamos a construir entre todos. Y son personas que han entendido que nosotros no podemos mirar con doble moral el tema de la paz y la reconciliación. No pueden ser buenos los hijos de unos y malos los hijos de otros. Yo aplaudo esa posición de ellos y es la misma posición que yo asumiría si el hijo de Timochenko sería yo el primero en salir a defender que lo juzguen por sus conductas, no por las de su padre”.