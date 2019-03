Iván Duque destaparía hoy su cartas sobre la JEP

La Justicia Especial para la Paz, más conocida como JEP, la cual cumple un rol de columna vertebral para la implementación del Acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, se enfrenta hoy a presiones que buscan, por un lado, que el presidente Iván Duque objete la Ley Estatutaria que le dio vida y que tiene el visto bueno de la Corte Constitucional, y si bien el mandatario de los colombianos tiene hasta mañana lunes para hacerlo, este acto podría realizarlo en la noche de este domingo, como pudo establecer EL COLOMBIANO.

La otra encrucijada a la que se enfrenta esta justicia transicional, es la presión de la comunidad internacional, algunos congresistas y partidos políticos que le piden al presidente Duque —y lo vienen haciendo desde hace más de un mes—, que sancione esta ley para evitar que lo acordado en La Habana se vaya al traste.

Con respecto al primer punto, el presidente Duque objetaría los puntos cuyas observaciones fueron propuestas por su partido, el Centro Democrático, las cuales apuntarían a asuntos relacionados con la justicia para los militares, la justicia para los desmovilizados reincidentes en delitos, el narcotráfico y la extradición.

Estos cuatro puntos estarían concentrados en las siguientes ocho propuestas: evitar que los desmovilizados que incurran con el narcotráfico mantengan los beneficios de pertenecer a la JEP, garantizar que los reincidentes se excluyan de la Justicia Transicional, permitirle a la Fiscalía hacer investigaciones independientes, una amnistía nula para delitos de lesa humanidad, la eliminación de la pena alternativa para los delitos cometidos contra menores de edad y relacionados con la violencia sexual, eliminar la conexidad del narcotráfico con los delitos políticos, toma de decisiones puntuales y precisas sobre la extradición de exguerrilleros que incumplan lo acordado, y una justicia diferencial para los integrantes de la Fuerza Pública en la JEP.

El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, expresó hace apenas unos días que su partido siempre ha estado en desacuerdo con la JEP, “ganamos el plebiscito con el no y sin embrago eso se desconoció, no hemos visto la posibilidad política para derogarla, estamos pensando mínimo en siete reformas a la JEP, cuando aparece de nuevo estos hechos bochornosos que se denuncian en la JEP, pueden que cambien de ecuación política: lo que hasta hace pocos días parece que no tuviera condiciones para ser derogado, uno no sabe hasta dónde estos hechos bochornosos de la JEP, previsibles por su origen, lleguen a decirle a los políticos, y nuevamente a la opinión política, hay que derogar la JEP”.

A la voz del expresidente Uribe, se sumaron las de los voceros del Partido Conservador que le pidieron al presidente Duque objetarla parcialmente para evitar la impunidad de delitos cometidos por los actores del conflicto armado.

Las voces a favor

Ante la premura y la necesidad de obtener un marco normativo que le permita a la JEP actuar plenamente, los países garantes del proceso de Paz, Cuba y Noruega, le solicitaron al Jefe del Estado colombiano a sancionar la Ley Estaturia porque esto “constituiría un paso esencial en la preservación y continuación del Acuerdo Final alcanzado”.

Según los delegados, si Duque objeta la Ley, “sería una involución al Acuerdo final de Paz”.

Desde el Partido Liberal expresaron su posición frente al trámite que se surtirá en las próximas horas, vital para la JEP, también solicitaron a Duque sancionar la Ley Estaturia. “Los que creen que eliminando la JEP se va a tener algún logro, pues yo diría que lo que se está tomando es un enorme riesgo y peligro de suspenderla, porque ella es la pieza esencial del acuerdo de paz”, expresó públicamente César Gaviria, presidente del Partido Liberal.

Por su parte, Rudolf Holmes expresó a través de su cuenta de Twitter que “impedir que funcione la JEP es promover la guerra y sabotear la paz. Nunca tendremos seguridad y justicia si no desterramos la violencia”.

Ante la dualidad del camino que le espera a la justicia transicional el partido Farc ya ha preparado un plan b con el que buscarían proteger a la JEP: de presentarse desacuerdos en la aprobación de la normatividad, buscarían la intervención de los países garantes que acompañaron el proceso de paz con esta exguerrilla.