¿Qué ha pasado con el cese el fuego del Eln?

Inicia la última semana de cese al fuego unilateral de la guerrilla del Eln, el cual irá hasta el 30 del presente mes, y que hasta el momento, según seguimientos de centros de estudios , ha tenido un impacto positivo en comunidades donde hay influencia de ese grupo armado ilegal, aunque eso no significa que no continúen los hechos relacionados con el conflicto.

El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) afirma que en el seguimiento que le viene haciendo al cese de hostilidades del Eln, no ha registrado acciones ofensivas atribuidas al grupo insurgente y que violaran los compromisos del cese al fuego que impuso esa misma organización ilegal.

Adicional a esto, el Cerac afirma que desde hace 43 días no ha registrado acciones ofensivas atribuidas al Eln, por lo tanto no hay reporte de víctimas asociadas a la violencia de ese grupo guerrillero.

“El alivio en términos humanitarios es muy importante, son más de 40 días en los cuales las comunidades no están sometidas a hechos activos de violencia. Claro que no ha desaparecido la amenaza de este grupo que ejerce el terrorismo, que recluta, que instala minas, que secuestra; pero el hecho que no se den acciones intencionales representa un alivio enorme para muchas comunidades”, afirma Jorge Restrepo, director del Cerac.

A propósito de esas acciones intencionales, en varias regiones del país como el Catatumbo (Norte de Santander), Nariño y Chocó, se han presentado hechos violentos como enfrentamientos armados que han generado desplazamientos masivos y en los que los frentes o compañías del Eln han tenido participación.

“Estos eventos no son considerados en nuestro monitoreo como violaciones del cese, ya que no hemos encontrado información que muestre que el Eln haya iniciado estas acciones violentas, ni es contrario a los compromisos que anunció públicamente como parte del cese”, argumenta el Cerac sobre estos hechos.