Según Farc, Santrich está herido dentro de La Picota

El representante a la Cámara del partido Farc Benedicto González aseguró a EL COLOMBIANO que el exguerrillero Jesús Santrich, cuya libertad fue ordenada por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) al rechazar la solicitud de extradición en su contra, está herido en las instalaciones carcelarias.

El activista Francisco Toloza, miembro de Voces de Paz y del Comité solidaridad Jesús Santrich Libre, afirmó en un video publicado en Red + Noticias que Santrich estaría sangrando y en peligro de muerte.

El hecho se presenta días después de que la JEP acogiera el principio de no extradición para Santrich, acusado de conspirar para enviar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos. El hecho desató una convulsión política y, entre otros hechos, la renuncia del fiscal general Néstor Humberto Martínez.

Lea también: JEP decide no extraditar a Jesús Santrich y ordenó su libertad

Además, en una carta remitida a EL COLOMBIANO, Santrich cuestiona a las autoridades carcelarias por no haber ejecutado la orden emitida por la JEP para ser liberado.

Este es el contenido de la misiva:

“A la opinión pública cordialmente saludo:

1. El 15 de mayo a las 9:45 am la jurisdicción especial para la paz (JEP) ordenó mi libertad inmediata. Hoy 17 de mayo a las 11 AM todavía no se produce tal libertad.

2. El director de la cárcel no da cara ni a mí ni a mis abogados para explicar la demora en el cumplimiento del pacto.

3. Sigo en celda de aislamiento y he permitido los exámenes médicos que me solicitaron.

4. Me han allanado la celda 2 veces.

Atentamente, Jesús Santrich”.

Representantes de un sindicato del Inpec le indicaron a EL COLOMBIANO que las lesiones de Santrich fueron autoinfligidas.