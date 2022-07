“Ellos no han contado la verdad y por esto las víctimas no estamos satisfechas. A nosotros (militares y policías) por ejemplo, no fuimos tenidos en cuenta en la Comisión de la Verdad. Sumado a esto, lo que queremos es justicia y esperamos que haya penas ejemplarizantes, pero con la JEP no las va a ver”, expresó el general (r) Mendieta.

La otra inconformidad con las primeras sentencias que dictará la JEP es que ha sido un proceso lento. Sin embargo, el analista del conflicto armado, Juan Carlos Ortega, señala que es un proceso que requiere verificación y estudio de información para tomar una decisión en el marco de una justicia restaurativa contemplada en el Acuerdo Final de Paz pactado con las Farc.

“Se debe tener en cuenta que el tema de las jurisdicciones especiales transitorias tiene sus tiempos estipulados. Por ejemplo, si miramos Justicia y Paz, que sirvió como marco para la desmovilización paramilitar, la primera sentencia la hicieron cinco años después de entrar en vigencia, y en 22 años de funcionamiento, se han dictado 65 sentencias”, dijo el experto.

Las primeras decisiones que recibirán los excomandantes de las Farc se dan bajo la figura de cadena de mando, es decir, el reconocimiento de hechos perpetrados por los guerrilleros, pero cuya responsabilidad inicial recaería sobre lo que comandaron los hombres que cometieron los delitos de los que se les acusa.