Tres años agridulces del Acuerdo de Paz

Gonzalo Restrepo lópez

Empresario y exnegociador de Paz

opinión

No somos los unos o los otros, somos todos nosotros

Gonzalo Restrepo lópez

Empresario y exnegociador de Paz

El tercer aniversario de la firma del Acuerdo de paz con las Farc-EP, invita a la reflexión y a reconsiderar el país en el que hoy vivimos. Un país en el que si miramos a los eternos pesimistas podríamos señalarlo como un caos de nuevas violencias en el campo, con una economía que no arranca, que está dividido y que solo ve gris ante sus ojos.

Pero no es así.

No vamos mal en lo económico y los colombianos se fatigaron de la polarización, no quieren más familias divididas, han aceptado que la gran mayoría de las Farc-EP sí se desmovilizó, que los testimonios en la JEP o en la Comisión de La Verdad van dando sus frutos y que las víctimas han podido expresarse, visibilizarse y recibir consuelo. Problemas y fallas hay, y habrá muchos, y nada es definitivo, pero un paso inmenso se ha dado, la palabra reconciliación está en la mente de todos, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización avanza, y hay empresarios que han adquirido tierras y trabajan con los desmovilizados para generarles oportunidades de producción y acceso a los mercados. Hoy hay un pensamiento colectivo que nos aproxima a pensar que como país tenemos una nueva posibilidad de vernos diferente, de construir diferente y de imprimirle respeto a la búsqueda de una mayor igualdad en las oportunidades y desde el punto de partida. Y, muy especialmente, en la ruralidad colombiana.

No califico, no veo dos lados, no veo SÍ y NO y no veo partidos. Solo veo colombianos que estamos entendiendo que la solución de los problemas es atacando sus causas y que la paz no es un acuerdo imperfecto o un papel sino la unión de todos en una Nación democrática que respeta al Estado y que comprende que cada uno de sus ciudadanos merece que le extendamos la mano para poder acceder a la posibilidad de ser feliz.