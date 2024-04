Petro y Name se siguen sacando chispas: ¿ruptura irreconciliable entre Congreso y Casa de Nariño? Ya no “reina la calma” en el Senado, como repetía una y otra vez el presidente Iván Name. Los enfrentamientos con el jefe de Estado prometen subir de tono, poniendo en jaque las reformas.

El Jefe de Estado reclamó que Name cerró el Senado e impidió el debate, mientras que Name contestó advirtiendo que “una forma de cerrar las instituciones es desprestigiándolas”. Congresistas piden concertación para mantener la relación armónica entre poderes. FOTO Presidencía y Colprensa