Petro critica a Barbosa por “confundir a campesinos cultivadores de hoja de coca con narcotraficantes”

Las discordias entre el presidente, Gustavo Petro, y el fiscal, Francisco Barbosa, tienen un nuevo round. El mandatario arremetió contra las declaraciones del jefe del ente acusador en un evento internacional en el que él aseguró que en Colombia se quiere legalizar, según él, la cadena del narcotráfico.

Barbosa hizo esas enunciaciones durante un seminario con fiscales de diferentes países que se llevó a cabo el martes (28 de marzo) en República Dominicana, en el que los juristas compartieron la situación de las estrategias contra el crimen de cada nación.

En respuesta a sus afirmaciones, Petro aseveró que “es una verdadera calumnia. Nadie en Colombia ha propuesto legalizar la Cocaína. El fiscal confunde campesinos cultivadores de hoja de coca con narcotraficantes, por eso las cárceles se llenan de campesinos y los narcotraficantes se pasean en helicópteros”.

La frase de Barbosa que incomoda al presidente se debe a que el fiscal sostuvo que “en Colombia, a través del Congreso y el gobierno actual, se han presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico. Yo me he opuesto y como fiscal general no permitiremos que pase porque esto no representa el pensamiento de los colombianos en este momento”.