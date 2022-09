El presidente Gustavo Petro volvió a defender a su ministra de Minas y Energía, Irene Vélez después de que la funcionaria acudiera a un debate de control político en el Senado con una ponencia leída –prohibida por la Ley Quinta (la regla del Congreso)–. El jefe de Estado insiste en que su servidora está preparada para el cargo, pese a las críticas que ha recibido por sus salidas en falso.

“Si pusieran el video completo verían a una ministra que sabe de la materia. No confunda no saber de los problemas del ministerio con no saber el reglamento del Congreso que prohibe leer”, dijo el presidente Petro hacia las 12:52 de la madrugada de este martes 13 de septiembre.

La defensa del mandatario ocurrió horas después de que Irene Vélez acudiera a la comisión Quinta del Senado –encargada de regular y hacer seguimiento al tema de minas y energías en el país– para explicar por qué se ha registrado un incremento en el costo de las facturas de energía en distintos hogares del país.

Durante su intervención, el presidente de la comisión legislativa, Inti Asprilla, le llamó la atención a la funcionaria para que dejara de leer las hojas que llevaba en la mano y le recordó que estaba prohibido.

“Simplemente señora ministra proceda su intervención. Hay que tener cuidado de no dar la impresión de estar leyendo, está prohibido por la Ley Quinta, pero continúe”, le dijo Asprilla, a lo que Veléz contestó: “perdón, no sabía”.