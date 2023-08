Los imprevistos en la agenda del Presidente Gustavo Petro lo siguen dejando mal parado en eventos públicos y privados. Esta vez, dejó plantados a empresarios y cartageneros luego de que incluso ya hubiera confirmado su asistencia al C ongreso de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) que se desarrolla en esa ciudad.

Esta vez, la intervención estaba programada para las 11:00 a.m y lo planeado era que Petro hablara en el Diálogo Social por la Seguridad, la Paz y la Vida en la capital de Bolívar ; sin embargo, luego de esperarlo unos minutos, al medio día se anunció el aplazamiento del evento.

De inmediato los asistentes se mostraron molestos frente al incumplimiento del Presidente y comenzaron a protestar, por lo que una funcionaria de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana tuvo que tomar la palabra para explicar que fue una orden explícita desde Presidencia y que correspondía a motivos de fuerza mayor. Pero no explicó razones y mucho menos la hora de reprogramación de la intervención del mandatario.

Y como pasaba el tiempo y no se veía a Petro por ningún lado, la consejera para las regiones, Sandra Ortíz, explicó que el “presidente Petro no nos puede acompañar”. Acto seguido, anunció que posteriormente se fijarían las fechas para reagendar la edición del evento en el que iba a participar el mandatario. Aun así, los reproches de los asistentes no cesaron.

Por el momento desde Presidencia no han explicado el motivo de la inasistencia de Petro. Tampoco han anunciado si el evento “Diálogo Social por la Seguridad, la Paz y la Vida” se tendrá que cancelar definitivamente en esta versión del Congreso.

A la reunión de la ANDI acudieron, entre otros: el exministro de Salud Alejandro Gaviria, el escritor Héctor Abad Faciolince, el historiador mexicano Enrique Krause y varios miembros del gabinete.

Tras el balance del Congreso, Bruce Mac Master, presidente de la organización, agradeció la presencia de las tres ramas del poder público y haber conversado con el ministro de Comercio, Germán Umaña, en representación del Gobierno.

“Hablamos de la posibilidad de generar incentivos a las exportaciones, de la relación con Venezuela, aclaramos temas alrededor del TLC y del comercio con Ecuador”, compartió con los periodistas al final.

Sin embargo, los cartageneros están a la espera de que se lleve a cabo el denominado Diálogo Social por la Seguridad, la Paz y la Vida que se tenía previsto para las 11 a.m. entre la comunidad y el Jefe de Estado.

La impuntualidad, los desplantes y el hermetismo sobre su agenda se han convertido en sellos del gobierno de Gustavo Petro. Y no es para menos, pues mandatarios de otros países, expresidentes, empresarios, alcaldes, miembros de su partido y de su gabinete ministerial, comunidades, comerciantes, excombatientes, jóvenes y un largo etcétera están en la lista de plantados del presidente. Estos son algunos de sus desplantes más recientes:

9 de agosto de 2023. El presidente estuvo perdido en el cierre de la Cumbre por la Amazonía en Brasil y su vuelo de regreso a Colombia se aplazó un día. Presidencia dijo que no asistió por atender la denuncia del fiscal Francisco Barbosa y que el vuelo se pospuso por mal clima.

14 de julio de 2023. Para organizar el inicio de una nueva legislatura en el Congreso, la bancada del Pacto Histórico se reuniría con el presidente en Bogotá. Pero a ellos también los dejó plantados y al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y al director del DAPRE, Carlos González, les tocó coordinar la reunión.

13 de julio de 2023. Ese día se conoció que Colombia ganó la demanda de Nicaragua en La Haya sobre el mar de San Andrés. Petro dijo que recibiría el fallo en la isla y hasta invitó a prensa, pero canceló a última hora sin justificación.

25 de junio de 2023. El presidente Petro se encontraba en París (Francia) participando en la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial. Firmó un decreto que extendió un día más su estancia en ese país argumentando que se reuniría con los representantes de la empresa Dassault Aviation (una de las opcionadas para la compra de la flota de aviones de la Fuerza Aérea Colombiana). Sin embargo, esta se canceló sin explicación y argumentando que el mandatario tenía agenda privada. El viaje afectó a varios periodistas que ya habían hecho checkout en sus hoteles.

1 de junio de 2023. Aunque esa fecha canceló la entrega de predios a excombatientes en Acacías (Meta) por reunirse con Armando Benedetti, el mandatario dejó esperando al entonces embajador en Venezuela en Catam. Al día siguiente, Petro anunció que Benedetti y Laura Sarabia salían del Gobierno.