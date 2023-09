Juan Fernando Petro, el hermano del Presidente de la República, dio una explosiva entrevista al programa Los Informantes, el domingo en la noche, que sacudió una vez más a la Casa de Nariño. Lo primero que le dijo a la periodista la Nena Arrázola, y que ha mantenido ocupada a la opinión pública en las últimas 24 horas, es que Gustavo Petro sufre del síndrome de Asperger, una condición que está en el espectro del autismo pero que no lo inhabilita en ningún sentido. Sin embargo, si bien esta se ha robado el show, las demás declaraciones que han pasado de bajo perfil parecen ser aún más explosivas. Juan Fernando Petro habló orgulloso sobre sus gestiones en las cárceles durante la campaña presidencial y sacó pecho al reconocer que sí existieron reuniones con capos y cabecillas de las principales estructuras criminales del país en las cárceles. Allá según dejó entrever les habría prometido que no existiría cárcel, ni extradición, lo que provocó un efecto efervescente y una votación sorpresiva en regiones donde Petro no solía tener votos.

“El Urabá y el Magdalena Medio, dirigidos desde las cárceles, lograron una votación que... Uribe lo entendió, él lo dijo: ‘Me parece raro, curioso y extraño que en lugares donde Petro no podía ni llegar, ahora gana masivamente’” –explicó Juan Fernando Petro–. “Nosotros vimos que, entre el Norte de Santander, entre el Urabá antioqueño, entre el Magdalena Medio, Gustavo obtuvo un millón y pico de votos que no tenía antes. Ahora, si te das cuenta, con ese millón y pico de votos fue que ganó”, dando a entender que había ganado por los votos “dirigidos” desde las cárceles. Le puede interesar: Tras supuesto diagnóstico de Asperger de Petro, comunidad autista pide al Gobierno más inclusión y menos discriminación De esa manera, se estaría confirmando el polémico Pacto de la Picota, que en su momento denunció el periodista Ricardo Calderón, de Noticias Caracol. El Pacto de la Picota, según denunció Calderón, lo habrían hecho Juan Fernando Petro y Danilo Rueda en múltiples visitas a las cárceles del país durante la campaña presidencial. Allí se reunieron con delincuentes como Iván Moreno, el Gordo García y Marquitos Figueroa, a quienes les prometieron beneficios con La Paz Total de Petro. En la entrevista del domingo, Juan Fernando Petro dio detalles de esas negociaciones. Hablando del diálogo con los presos de alto calibre dijo que ellos les hablaron de que fueran “parte del engranaje económico del territorio. Y ellos dijeron de una. De hecho, el Clan del Golfo decía: nosotros entregamos el 90% de lo que tenemos, que nos dejen el 10% para trabajar en los territorios porque ¿a cambio de una extradición? no; ¿a cambio de una cárcel? no; ¿a cambio de la pobreza? no; pero sí podremos generar riqueza”, explicó. Y en sus declaraciones sobre ese pacto en las cárceles, el hermano del Presidente no dejó sin créditos al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. “Todo el mundo sabe que el comisionado de paz y yo éramos uña y mugre en los territorios. Generamos la confianza para que al otro lado dijeran que sí, que se iban a meter al cuento y trabajar por la paz del país conjuntamente”, aseguró.

Cuando se habló por primera vez del Pacto de la Picota, las bodegas petristas en redes sociales atacaron sin piedad al periodista Ricardo Calderón y a Noticias Caracol. Tiempo después, a principios de este año, cuando ya Gustavo Petro oficiaba como Presidente, medios como la revista Semana denunciaron que Juan Fernando Petro habría recibido dineros de capos de las cárceles y extraditables a cambio de garantizarles cupos en la Paz Total. La Fiscalía abrió investigación. En ese entonces, Juan Fernando rechazó esas acusaciones y aseguró que estaban “usando su nombre por debajo de cuerda para hacer negociaciones de todo tipo”. Y hasta se atrevió a confirmar que él no tenía voz ni voto en el Gobierno. “Lo tengo claro porque Gustavo me lo dejó claro y yo hablé con Danilo (Rueda) hace mucho tiempo, que solamente tenía autoridad política y de negociación el alto comisionado de Paz. Yo no soy parte del Gobierno”, complementó. Por su parte, en su momento el comisionado Danilo Rueda afirmó que esa visita a las cárceles fue con fines humanitarios y no políticos, y que habían ido en ese momento como representantes de la organización no gubernamental Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Como si fuera poco, Juan Fernando Petro reveló otros hechos que preocupan al país. Uno de ellos, que los carteles mexicanos quieren tomarse el Urabá. “Allá en el Urabá las cosas se complejizan porque los carteles de droga mexicanos se están metiendo a comprar territorios, eso la opinión pública no lo sabe... le estaban ofreciendo a las AGC (Autodefensas Gaitanistas) 200.000 millones para que las AGC se retiraran del territorio para que los carteles mexicanos entraran”, anotó Petro.