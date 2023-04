Fue el exministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien predijo la crisis ministerial que vivió el gobierno del presidente Gustavo Petro esta semana. El mismo exfuncionario advirtió, que después de la crisis el presidente empezaría a “twittear como loco”. Pues bien, solo este viernes el mandatario publicó 16 trinos en el lapso de una hora.

“Yo les puedo describir cómo va a ser el gobierno de Petro. ¿Quiere que le explique? El primer año el nombra un buen gabinete de unidad nacional y no lo logra cohesionar. Pasan seis u ocho meses y no pasa mucho: se le desbarata el gobierno y Petro empieza a twittear como loco y se crea un conflicto porque la agenda del país va a girar en torno al Twitter de Petro y no se hace nada”, dijo Gaviria cuando era precandidato presidencial durante una entrevista con Juanpis González.