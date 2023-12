“Los pacientes y usuarios no han sido el centro de atención de esta reforma, tampoco han sido tenidos en cuenta en sus necesidades ni en sus propuestas y preocupaciones”, reclaman, al tiempo que insisten en la necesidad de trabajar en una reforma “que construya sobre lo construido y garantice la progresividad en el derecho a la salud para todos los colombianos”.

En la misiva alegan además que el proyecto ha sido aprobado a través de artículos en bloque, “sin mayor análisis, sin discusiones basadas en la evidencia técnica y científica, sin escuchar y atender las voces expertas”, que han señalado los inconvenientes y contradicciones en los textos.

“La manera como se ha llevado a cabo la votación, en especial en los últimos días, falsea lo que debe ser un diálogo democrático, amplio y transparente, como el que necesita una reforma a un sistema que protege y regula un derecho fundamental como el de la salud”, agregan.

En primer lugar, advierten que la reforma incumple mínimos inconstitucionales: “no han definido los avances adquiridos en el goce efectivo del derecho a la salud que van a proteger. No tiene clara su sostenibilidad. No ha definido la transición”. En segundo lugar, dicen que se dificulta el acceso a los servicios de salud y no atiende la calidad. “Múltiples agentes estatales asumirán las funciones actuales de las EPS, lo que llevará a usuarios y pacientes a acudir a muchas instancias que no tienen claras sus responsabilidades y funciones”.