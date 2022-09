La razón es que, por instrucción directa del presidente Gustavo Petro, Alcocer ha estado en dos eventos de índole diplomática en solo una semana y se generó la inquietud de por qué, por ejemplo, no estaba la vicepresidenta Francia Márquez o el mismo canciller Álvaro Leyva; o, incluso, alguno de los viceministros de Relaciones Exteriores.

La historia reciente del país viene mostrando que las primeras damas, o quienes son cónyugues de quienes llegan a comandar la Casa de Nariño –hasta ahora nunca le ha tocado el turno a una mujer–, son personas que tienen un protagonismo proporcional al que el Jefe de Estado quiera darle. Y ahora, con Verónica Alcocer cumpliendo ese rol, la situación no es distinta, pero ha despertado polémica.

En ese orden de ideas, de acuerdo con la normatividad vigente –y en referencia a Verónica Alcocer–, la primera dama es un particular que sí puede asumir funciones públicas.

Al final de cuentas, nada de estos es irregular, pero sí al menos de debate público. La Constitución de Colombia no menciona en ninguno de sus apartados la figura de la primera dama –o del primer marido si fuese una mujer la presidenta–, por lo que tampoco se le establecen funciones específicas.

“El papel que cumple la primera dama es meramente particular frente a la administración pública, con ello no está facultada para realizar algún tipo de contratación, supervisión o manejo de personal”, señalaba ese concepto, fechado el 15 de enero del 2020.

Además, de acuerdo con el concepto 015491 de 2020 –emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública–, ese tipo de funciones que se le asignen a la primera dama no son objeto de retribución económica, ni tienen piso jurídico para el manejo de personal. Eso sí, a instancias de la Casa de Nariño, hay un equipo de personas que apoya y asesora las gestiones encomendadas.

En todo caso, de acuerdo con fuentes oficiales, en la Casa de Nariño actual –en la de Petro–, se alistan una serie de consultas para delinear a fondo las tareas que cumplirá específicamente Alcocer y que la opinión pública entienda su papel en estos cuatro años. Además, como la vicepresidenta Márquez ya está enfocada en el Pacífico y algunos aspectos sociales, lo que se busca es que no se dupliquen tareas.

La vicepresidenta Francia Márquez ya tiene funciones específicas, enfocadas en la estabilización de la región Pacífico con un enfoque social. Sin embargo, aún está pendiente de si tendrá o no el Ministerio de Igualdad que le prometió el presidente Gustavo Petro en campaña y que le otorgaría un papel más protagónico en el gobierno. No obstante, eso debe hacerse por proyecto de ley y aún no se ha presentado.