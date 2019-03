En Bogotá extienden pico y placa por nueva emergencia ambiental

Así funcionará el Pico y Placa en Bogotá para ayudar a normalizar la calidad del aire en la ciudad:



Viernes 8: 6 AM a 7:30 PM (placa par)



Sábado 9: 6:30 AM a 6 PM (placa impar)



Domingo 10: 6:30 AM a 3 PM (placa par)



Lunes 11: 6 AM a 7:30 PM (placa impar) pic.twitter.com/qC9pby9S5T