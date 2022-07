Con el luto de haber perdido en lo que va de este 2022 a 62 policías, 36 de ellos mientras estaban en servicio, la Policía logró identificar un sanguinario modus operandi de narcobandas como el Clan del Golfo para asesinar a los uniformados sin tener que participar de forma directa en estos crímenes.

El general Jorge Luis Vargas, director de la Policía, le reveló a EL COLOMBIANO que están subcontratando organizaciones con capacidad sicarial para atacar a los policías, especialmente en casos urbanos. Incluso, confirmó que en Medellín tienen un intermediario identificado con el alias de Chadú.

Vargas ratificó que el motor de esta criminalidad sigue siendo el narcotráfico, pero aseguró que “la lucha continúa”. Y pidió, además, retomar la fumigación aérea de cultivos de uso ilícito.

¿Qué está pasando con el Clan del Golfo y otros grupos, que ya han matado 62 policías este año, 36 estando en servicio?

“Han sido asesinados 18 por el Clan del Golfo, el resto por delincuencia común, el ELN, disidencias y otras organizaciones delincuenciales. ¿Qué pasa con el Clan del Golfo? Colombia sabe los resultados que han sido liderados por la Policía: la captura de “Otoniel”, la neutralización de “Marihuano”, 323 operaciones este año y 389 capturas: 98 cabecillas. También 40 integrantes han sido abatidos en operaciones, tanto militares como policiales. Hicimos 249 allanamientos y muchos más resultados con incautaciones de armas y de cocaína, entre otros. Además, estamos en operaciones contra “Chiquito Malo”, “Gonzalitos” y “Siopas”.

General, ¿qué pretende el Clan con esta ola de asesinatos?

“Dividir el esfuerzo que tenemos para evitar la captura de estos cabecillas antes del 7 de agosto. El Clan, y esto no es nuevo, nada nuevo, ha tenido siempre la intención de que se le reconozca como una organización no narcotraficante, lo sabemos desde hace más de seis años. Tenemos los elementos materiales y las pruebas sobre eso, de manera que esa intención de mostrarse como lo que no son, no es de ahora, es vieja. Pero es un grupo narcotraficante, de criminales, que ha desplazado, ha abusado de menores, ha producido muchísimas lesiones, trafica con estupefacientes y está con minería criminal”.