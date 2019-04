2019, el año en que la mayoría de partidos descartaron las consultas

Mucho se habló en el entorno político de la consulta de sectores alternativos para la Alcaldía de Medellín. Dirigentes de la Alianza Verde impulsaron este mecanismo para que sus precandidatos participarán con uno de Mais y otro del Polo Democrático. Finalmente, la dirección nacional de los verdes influyó para que no se realizara. Para la Gobernación de Antioquia se cocinaba la consulta entre el candidato uribista (Andrés Guerra), Juan Camilo Restrepo por el Partido Conservador y Mauricio Tobón por el movimiento “Tú Puedes”. Cuando el Centro Democrático informó que no participarían, la posibilidad que era bien vista por Restrepo y Tobón quedó enterrada. En Bogotá estaba anunciada una consulta entre la centro-izquierda opositora a Peñalosa, quienes definieron no hacerla por los “gastos elevados”.