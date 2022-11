Por el otro, Bolívar –escudero de antaño de Petro y quien fue cabeza de lista– ha reclamado que el sueldo de congresista no le alcanza para sus gastos, por lo que se inclinaría de nuevo a escribir novelas y películas. Justo de esa vocación se desprende gran parte de su reconocimiento, pues ganó notoriedad por ‘narconovelas’ como“Sin tetas no hay paraíso” o “El Capo”.

Dos de los senadores más mediáticos y determinantes del Pacto Histórico, Roy Barreras y Gustavo Bolívar, tienen una singular vocación compartida que va más allá sus sonadas diferencias: escribir. Esa inclinación no tendría nada de peculiar si no fuera porque implica –nada menos– que dar un paso al costado y renunciar al Congreso. Ambos han dicho que, más allá de 2023, no se ven ocupando sus curules y la pregunta que ronda en las huestes petristas es evidente: ¿quién los remplazaría?

“Anuncié que me iba después de la aprobación del Plan de Desarrollo y voy a cumplir”, sostuvo, aceptando que el liderazgo en la coalición “puede hacer mella”. Por ello, instó a que se abran camino nuevos representantes, “gente importante y muy buena que no ha podido lucir porque el foco siempre está sobre nosotros”.

La exministra Clara López, que sí decidió hablar, quiso calmar las aguas. Además de mostrarse escéptica de que Barreras y Bolívar renuncien, instó a no subestimar la capacidad de los que llegan. “Creo en las renuncias que se presentan, no en las que se anuncian”, sentenció.

El panorama no deja de ser incierto para el Pacto Histórico que, como mayoría legislativa, está llamado a consolidarse y seguir siendo un baluarte del gobierno Petro. No solo es un desafío que tendrán que encarar durante el primer año del nuevo Ejecutivo –cuando lo que se vive es una luna de miel entre Congreso y Gobierno–, sino de cara a los años que se avecinan, cuando la gobernabilidad del presidente pueda tambalear, por no hablar de las elecciones de 2023 y el futuro del Pacto como movimiento político formal y consolidado. El reto no es menor y el reloj corre