“La posición del Senador Flórez, no es la posición de la Bancada del Pacto Histórico (...) Nosotros no vinimos a hacer leyes y ya, vinimos a dar ejemplo, no vergüenza. El Pacto Histórico debe activar comité de ética y revisar el caso“, dijo Racero.

Otra voz que se sumó en rechazo al comportamiento de Flórez fue la del presidente del Senado, Roy Barreras, quien aseguró que el colega de su bancada debe dar buen ejemplo y planteó que “debería haber ley seca para los congresistas. La gente viene a trabajar y no a beber”.