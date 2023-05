Un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública –conocido por EL COLOMBIANO– concluye que no existe inhabilidad para que un concejal, un diputado o un congresista quiera ser elegido alcalde o gobernador, salvo la de renunciar antes de la fecha de cierre de las inscripciones de candidatos en la contienda en la que quiera competir.

Es decir, no es necesario que López –como sí hizo el exsenador Gustavo Bolívar– renuncie a su curul antes del 29 de julio próximo.

Aunque el concepto data de 2022, es decir, en época del expresidente Iván Duque –lo que disipa cualquier asomo de que esté hecho a la medida–, revivió en los últimos días y al parecer, según contaron fuentes a este diario, sería la moneda de cambio que usó el gobierno Petro para lograr un nuevo respaldo de La U a su reforma a la salud.

¿La razón? Si López decide lanzarse, rivalizaría con la jefe de esa colectividad, la exgobernadora Dilian Francisca Toro, quien quiere ser candidata y está buscando el respaldo del Gobierno para ello. De hecho, su partido aún está en el bloque oficialista que le queda a Petro en el Congreso.

El acuerdo sería que Toro seguirá apoyando la reforma, a cambio de que Alexander López siga en su curul y no le dispute la Gobernación del Valle. Pero en diálogo con EL COLOMBIANO, el senador del Polo fue contundente: “Ningún acuerdo va a cercenar nuestro derecho a participar”.

¿Qué tan cierto es que Dilian Francisco Toro accedió a acompañar la reforma a la salud a cambio de que usted no se lance a la Gobernación del Valle?

“No, con la doctora Dilian no hay ningún acuerdo. Lo que sí hay son los acuerdos normales que se tienen entre el Gobierno con el partido de la U, pero en mi caso no hay ningún acuerdo. Yo no conozco el concepto de Función Pública y me gustaría conocerlo, para evaluarlo. De ser así y hay posibilidades, iríamos a la Gobernación del Valle.