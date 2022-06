En ese evento, el otrora candidato del Pacto Histórico le hizo un llamado al líder del partido del Centro Democrático, para hacer parte del acuerdo nacional que está promoviendo desde su campaña.

“Simbólicamente, he invitado a Rodolfo Hernández, mi contrincante, y a Álvaro Uribe Vélez, a quien me he opuesto durante todo este siglo, para que hablemos de temas de país”, pronunció Gustavo Petro.

En la mañana del 24 de junio, Uribe respondió. “Agradezco la invitación del Presidente Gustavo Petro. Acudiré a la reunión en representación del Centro Democrático. Son visiones diferentes sobre la misma patria”, escribió el expresidente en su cuenta de Twitter, respondiendo a la invitación que Petro le hizo el jueves.