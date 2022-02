“Un joven me gritó: ‘Uribe, paraco’. Yo le dije: ‘ombe, mi abrazo’. Estaba pensando lo siguiente: se robaron a Saludcoop, a Caprecom y a Café Salud y simplemente ya les quitaron el señalamiento de corruptos porque entraron al grupo del doctor Petro. Estafan a ciudadanos y ya no son estafadores porque están en la lista a Congreso del doctor Petro. Cuando este joven me gritó ‘paraco’ yo dije, bueno, es la manera de que no me vuelvan a decir paramilitar”, aifrmó Álvaro Uribe Vélez.

El video fue posteado en redes hacia el medio día de este viernes 4 de febrero y el candidato Gustavo Petro, quien se encuentra en una gira por Europa, aún no responde al coqueteo del exmandatario del Centro Democrático.