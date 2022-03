En entrevista con esta casa editorial, el líder de la Colombia Humana argumentó su postura asegurando que en un país “donde mataron 6.402 jóvenes inocentes”, haciendo referencia a los casos de falsos positivos documentados por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, no hay democracia. “Eso se llama genocidio”, agregó.

“La democracia no es simplemente que haya elecciones. La democracia es que no se compren los votos, que no se haga fraude en las mesas, que no haya hambre”, agregó Petro.

Y continuó con su respuesta: “La democracia no es una sociedad absurdamente desigual. La democracia no es que se excluya a la juventud de la educación superior y cuando reclame por ella se le dispare a los ojos”.