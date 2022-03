“Sí. Tenemos una agenda de 14 temas y uno de esos son los espectáculos crueles con animales (corridas de toros, corralejas, peleas de gallos, cabalgatas). Son temas que hay que enfrentar con una perspectiva prohibicionista porque quienes están en luego son seres que sienten. Para esto siempre pongo el ejemplo de los niños explotados comercialmente. Creo que hoy no aceptaríamos esa actividad regulada porque los niños tienen que estar estudiando. Es lo mismo. Hay actividades de crueldad a los animales que hay que acabar, no hacerlas más amables”.

Compara niños con animales y a usted la han criticado por eso...

“Los animales han sido histórica y sistemáticamente violentados, oprimidos, abusados y desatendidos por el Estado. Son causas que no riñen, no son excluyentes. Los mismos argumentos que se han utilizado para negarnos derechos a las mujeres se han aplicado para oprimir a los animales. Los Derechos Humanos ya son una conquista, podemos exigirlos ante los jueces, pero los animales no cuentan con un mecanismo de protección cultural y tienen escasa atención del Estado. Todos los esfuerzos para atender a ese sector de colombianos no humanos son valiosos e importantes”.

Usted ha tenido discusiones con José Félix Lafaurie por los barcos de la muerte y en el Congreso se encontraría con una bancada cercana a los ganaderos. ¿Qué metas tiene en ese ámbito?

“ Sobre los animales explotados para consumo tenemos dos proyectos. El de barcos de la muerte ya está escrito y lo presentaremos el 20 de julio para buscar la prohibición con un periodo de transición, entendiendo los acuerdos comerciales que ya están. Es una industria que tendrá que hacer una adaptación para exportar carne congelada. El otro tema será más duro y es la eliminación progresiva del uso de jaulas en la crianza de animales como cerdas y gallinas ponedoras”.

Eso haría que la carne sea más costosa, lo que puede sentirse en el precio de la canasta familiar. ¿Cómo responder a eso?

“La exportación de animales vivos causa efectos negativos en la economía, porque son fiscales y parafiscales que se dejan de pagar en el país y se pierden empleos en el área de los frigoríficos. Es un negocio reducido a los grandes ganaderos de Fedegán, el ganadero campesino no se ve afectado. El tema de las jaulas no le gusta a los gremios porque aumentará el costo, implica manejos de sanidad y hacer adecuaciones porque hoy en un espacio mínimo se crían cientos de gallinas ponedoras. Esto implicará una reducción en el número de individuos explotados y los gastos deben ser asumidos por los productores y también por el consumidor. Hay mucha gente dispuesta a pagar un huevo más caro sabiendo que fue una gallina criada adecuadamente”.