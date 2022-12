Mientras eso sucede –si es que el mismo Congreso no frustra el debate– la “aprobatón” se intensifica, pues en el Capitolio coinciden que el primer semestre legislativo se lo llevó la discusión del marco jurídico de la “paz total” y la reforma tributaria. No obstante, otros proyectos siguen en veremos, como el que reduce el salario de los congresistas, mientras que los más espinosos amenazan con acaparar las discusiones venideras. ¿De cuáles se trata y por qué es tan delicada su discusión?

La reforma política que promueve el gobierno de Gustavo Petro no ha estado exenta de enredos y es una de las iniciativas a las que el Ejecutivo le debe poner acelerador antes del 16 de diciembre si no quiere que termine hundida. Si bien estaba previsto que esta semana la Cámara de Representantes la discutiera en cuarto debate, el debate se frustró porque no hubo consenso en la ponencia.

Pese a que sectores como el Centro Democrático alegan que alrededor del fracking hay mitos y que “el fracturamiento hidráulico no pone en riesgo las fuentes de agua”, la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, dijo que eso representa la destrucción del agua y el territorio. En esa línea, declaró que su prohibición fue una promesa de campaña de Petro que tuvo “un referendo democrático” en las urnas. Pero criticó que la ponencia aprobada en el Senado no deja claro si se permitirán o no extracciones no convencionales, por lo que instó a que haya precisiones en los otros debates.