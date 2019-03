Aval uribista a la Gobernación entra en la recta final con polémica

Para Gómez, médico y actual diputado de Antioquia, “las reglas de juego las han cambiado, pero yo las he aceptado”. El precandidato se refiere a que los foros que se realizaron en las subregiones, los adelantaron porque ya tienen en mente participar de una consulta interpartidista con otros sectores, como el Partido Conservador. “Está fríamente calculado. Yo he hecho el proceso juicioso, con seriedad, disciplina y respeto”, dijo Gómez.

Guerra, comunicador y exdiputado, señaló que “he sentido un ambiente muy positivo, el partido me ha rodeado desde sus bases y el presidente Uribe me ha dado todas las garantías”.

Pero, más allá de las decisiones del partido, ambos aspirantes difieren en asuntos conceptuales de campaña.

En el último foro realizado el sábado anterior en un centro comercial de Medellín, con la moderación del senador y jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe, Gómez propuso “20.000 empleos durante el primer mes de mandato. No es una promesa, no es algo descabellado, con inversión de 50 % de empresa privada, 25 % Gobierno Nacional y 25 % de la Gobernación. Son empleos de medio tiempo con todas las prestaciones, no me lo inventé yo, es una panacea en Europa y lo podemos implementar”.

Sobre la iniciativa, Guerra expresó: “El sueño de todos sería tener 0 % en desempleo, pero tampoco podemos partir en un escenario de una campaña a formular una promesa en ese nivel, por eso estamos en crisis en lo político, porque prometemos cosas que no son realizables”.