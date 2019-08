Candidatos “anónimos” sueñan con Alcaldía y Gobernación

No son mediáticos, no usan Twitter ni promocionan sus campañas con intensidad. ¿Por qué se lanzan? Todos aseguran que pueden ganar, incluso Hoyos, cuyo programa de gobierno, que ya se encuentra en la página de la Registraduría, tiene una extensión total de dos páginas.

No fue fácil contactarlos. Cambios de número telefónico, ocupaciones y hasta hermetismo entre sus ayudantes, fueron el factor común de una búsqueda por conocer su historia, su relato y propuesta en estas elecciones.

Gutiérrez se inscribió para la Alcaldía por Colombia Renaciente. Dice que es el mejor candidato para llevar a Medellín a un nivel más alto. “La ciudad necesita un gerente, una persona que haya emprendido; no me cabe en la cabeza como personas que nunca han emprendido un negocio, al menos de venta de confites, pretenden administrar la ciudad”, señaló.

Agregó que todos tienen chance de ganar, que le preocupa la manipulación de las encuestas y que los medios hagan una labor imparcial.

Hoyos se lanzó con el aval del Partido de Reivindicación Étnica “PRE”. No es conocido en el ámbito político local, pero es hijo de Óscar Hoyos Naranjo, exconstituyente y exconcejal. Sobre su campaña, dijo que tiene experiencia en trabajo social y que puede ganar. “Realmente no tengo poco chance. No hay liderazgo en la ciudad, la gente está cansada de los malos gobiernos. Mi equipo político son líderes universitarios, artistas, deportistas, cineastas todo lo que tenga que ver con economía naranja a nivel nacional e internacional”, aseguró.

Serán las primeras elecciones regionales para el Partido Colombia Justa Libres. Con bases cristianas tienen a sus candidatos: Gemma Mejía para la Alcaldía y Juan Esteban Mejía para la Gobernación.

Gemma trabajó en la ONG Visión Mundial Internacional y fue consultora para la Alcaldía y para la Gobernación. “Quiero ser la primera alcaldesa, no le tememos a la contienda. Tengo las competencias y vamos hasta el final, sin alianzas”, sostuvo.

Juan Esteban fue parte de la Gobernación de Luis Alfredo Ramos, integró Alas Equipo Colombia y ha sido candidato para llegar al Congreso por el Partido de la U, Cambio Radical y Opción Ciudadana. Dice que levantará las banderas cristianas y que su plan de gobierno tiene cinco prioridades: social, educadora, familiar, agrícola y con Dios. “Seguimos principios y valores, trabajamos con más de 5 mil comunidades cristianas”, dijo.