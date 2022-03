A cinco días para las elecciones legislativas y consultas de coaliciones, los votos del Centro Democrático son el deseo de los candidatos del Equipo por Colombia. Para nadie es un secreto que el partido de Gobierno está dividido y que Oscar Iván Zuluaga no los convence; Alejandro Char, David Barguil y Federico Gutiérrez quieren pescar en río revuelto.

Aunque a los integrantes del partido uribista no les han dado luz verde para apoyar a nadie distinto a Zuluaga –y este les pide solo votar para Congreso y no en las consultas–, desde que Álvaro Uribe reconoció que integrantes del partido van a ir a las urnas el 13 de marzo, incluyendo al presidente Iván Duque, varios han destapado sus cartas, pues tienen la tranquilidad de que no habría sanciones.