La denuncia penal que revivió 10 años de peleas entre Uribe y Santos

Origen del nuevo round

El último episodio que puso en disputa a los dos exmandatarios inició el 15 de diciembre, cuando Granados y Lombana acudieron ante la Fiscalía a denunciar penalmente a Santos, y en su escrito expusieron que este ejerció presión contra varios magistrados de la Corte para que fallaran contra Uribe y mantuvieran en firme su condición de imputado por presunto soborno y fraude procesal, tal y como ocurrió en la decisión que tomó el alto tribunal en noviembre.

“Entiendo que algunos colegas recibieron llamadas de ambos expresidentes (Santos y César Gaviria). De cuando en cuando yo hablo con ellos sobre temas sociales, políticos, pero ellos no son abogados, entonces en temas jurídicos no podemos compartir argumentos”, aseguró Linares un día después de que la Sala Plena de la Corte Constitucional negara la tutela, con una votación de 5 contra 4.

¿Influencias indebidas?

Tras conocerse esta situación, inició un debate jurídico en torno a la declaración hecha en medios por parte de Linares y particularmente surgió una pregunta: ¿constituye la presunta acción del expresidente Santos un delito?

En diálogo con EL COLOMBIANO, Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, explicó que –según los señalamientos de Uribe– el exmandatario como particular pudo haber ejercido indebidamente influencias sobre un servidor público (en este caso los magistrados), pero las circunstancias tendrán que aclararse en el proceso penal que iniciará.

“Así, preliminarmente podría hablarse de un posible caso de tráfico de influencias de particular por parte del expresidente Santos. Sin embargo, se tendrá que definir cuáles magistrados recibieron la llamada, si él sí los llamó, y si fue así, qué fue lo que les dijo”, explicó el penalista, quien agregó que el deber del magistrado Linares era reportar esta situación oportunamente.

Previamente, Linares había aclarado que no le constaba cuál era el propósito de las llamadas hechas por el expresidente a otros togados y aclaró que en su caso no sintió presiones de ningún tipo. “Como ponente yo no recibí llamadas ni tuve reuniones con ninguno de los expresidentes. No sentí presiones, debo decirlo con claridad”, expuso.

Entretanto, el 14 de noviembre, ante la oleada de cuestionamientos que desató esta situación, las magistradas Diana Fajardo y Cristina Pardo se pronunciaron para defender que ninguna de las dos recibió presión alguna de parte de Santos para la votación. “Todas las decisiones que hemos tomado como magistradas de la Corte Constitucional durante su periodo constitucional han estado basadas en razones estrictamente jurídicas”, apuntaron las togadas.