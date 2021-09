“Tenemos que llegar hasta el fondo de investigación, que caigan todos los bandidos que tiene que caer, que se conozca la verdad aquí no podemos tener ningún tipo de contemplaciones con la corrupción ”, planteó Duque.

“Emilio Tapia tiene que decir los nombres para que caigan los responsables. Lo más importante es que la justicia opere y que haya sanciones ejemplarizantes, que se conozca toda la verdad y que caigan todos los responsables”, apuntó el Jefe de Estado.

La Fiscalía, sin embargo, le habría advertido a Tapia que su colaboración no tendría beneficios, no obstante, él pidió garantías para contar la verdad sobre los políticos implicados en este caso, cuyos nombres, por ahora, no se revelan. Cabe mencionar que, para la Fiscalía, sería Tapia quien a través de terceros manejaba las empresas que conforman Centros Poblados.

Adicionalmente, Duque defendió lo adelantado en su gobierno en política ambiental, y aseguró qué seguirá impulsando el proyecto para ratificar el Acuerdo de Escazú en Colombia, y planteó que la aprobación de esa iniciativa no depende únicamente de la bancada del Centro Democrático en el Congreso.