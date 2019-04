Duque no escucha a su partido: Chacón

El representante liberal, Alejandro Chacón, presidente de la Cámara de Representantes, se ha convertido en una de las voces más críticas contra el presidente Iván Duque y sus funcionarios. Es la piedra en el zapato del mandatario desde el Congreso, aunque su partido sabe que lo que hace es acatar las órdenes del exmandatario César Gaviria.

Chacón asegura que Duque, pese a tener buenas intenciones, no tienen claro hacia dónde quiere llevar a su gobierno.

¿Qué pasó con las objeciones que, efectivamente, fueron hundidas en la Cámara? ¿Es el reflejo de lo que pasa con la agenda legislativa del Gobierno?

“Es un gobierno equivocado en la política pública que le propone al Congreso y, cuando usted propone una cosa errada, un Congreso serio no tiene porqué aprobarla. Una reforma tributaria en donde se va a gravar la canasta familiar con la crisis que tienen las familias más humildes, es un tema que nunca el Legislativo va a acompañar. Son más equivocaciones políticas que ideológicas en la presentación de proyectos que no son convenientes para el país y el Congreso está haciendo lo que le corresponde, hacer evidente su independencia”.

¿Esa independencia es posible cuando en el país los partidos están cada vez más desprestigiados?

“Los partidos están decaídos porque no hacen lo que la gente espera. Llevo poco tiempo ejerciendo la presidencia de la Cámara, intentando actuar con coherencia y que se muestren ideas y propuestas. Esa es la diferencia, este Congreso asume una posición. Nos enfrentamos a las propuestas equivocadas del gobierno y eso no pasaba con los partidos tradicionales”.

¿Esas divisiones son en los partidos de gobierno: el Centro Democrático y el Conservador?

“Las equivocaciones del gobierno han sido tales, tan grandes y tan obtusas frente a la realidad del país, que ni en los propios partidos de gobierno quieren acompañarlas. Hay tal equivocación en la designación de funcionarios sin experiencia, que ellos mismos están solicitando el retiro y el cambio del equipo que acompaña al presidente Duque, pero parece que el presidente no se diera cuenta de eso”.

¿Por qué está pasando eso en el uribismo, incluso desde dónde han pedido la renuncia de ministros?

“Duque no sólo no está oyendo a su partido, sino que no está viendo lo que está pasando o no le interesa entenderlo. Para nadie es un secreto que el equipo del presidente no es el mejor, y que se ha demorado en tomar la decisión de reconocer que cometió un error con algunos de ellos. Debe demostrar la entereza de un líder cuando comete un error y rectificarlo. Que lo rectifique con amigos de él si lo quiere, pero con gente con amplia experiencia en asuntos públicos, que sepan lo que están haciendo. En este momento no se identifica al presidente Duque en absolutamente nada, de la economía naranja aun no se sabe cómo se le quita la cáscara”.

¿Pesó tal vez la inexperiencia del presidente Iván Duque en el Ejecutivo?

“Considero que es un hombre noble y tranquilo. El país no es Suiza, tenemos múltiples dificultades, que en ocasiones requieren un carácter contundente. Creo que a pesar de que el presidente tenga la buena voluntad, le falta un equipo que haga realidad sus ideas. Le ha costado y le cuesta demostrarle al país que cometió un grave error en la conformación de su equipo de trabajo”.

¿Cuáles ministros están rajados?

“No quiero ni siquiera calificar a la ministra de Justicia, creo que la califica el país, la justicia, el Congreso. Es claro que el presidente está demorado en una modificación en su equipo de trabajo, para volver eficiente lo que quiere hacer. Él da un discurso muy bueno casi todos los días sobre lo que quiere y está pensando hacer, pero resulta que el ejecutor no es el presidente. A diferencia de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, a quien veo con muchas ganas de enfrentar las dificultades y de acompañar al presidente; eso no lo veo en los ministros, quienes no son ejecutores”.

Pero algunos dicen que esa dupla Duque-Ramírez se está dividiendo, ¿es cierto?

“Uno ve a una vicepresidenta con ganas de adelantar procesos, de lograr ejecutorias, de ser puntual en las decisiones. Considero que Duque debería darle instrucciones claras a la vicepresidenta, como lo hizo en su momento el presidente Juan Manuel Santos con el vicepresidente Germán Vargas, quien demostró una eficiencia administrativa muy grande. Eso es lo que necesita el presidente de cada ministro”.

¿Cómo califica la forma como el presidente sorteó la crisis con los indígenas?

“A pesar de lo generoso que pudo ser Duque, de haber superado la dificultad, lo que vio el país fue una muy mala decisión, porque se hizo de manera tardía. La soberbia en la política no queda bien y menos a él, que es un gran hombre”.